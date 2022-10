La carpe et le lapin : fortune et tribulations de la comparaison dans l'analyse esthétique des films (INHA, Paris)

Colloque international

La carpe et le lapin. Fortune et tribulations de la comparaison dans l’analyse esthétique des films

Paris, 8-9 novembre 2022



Présentation

La comparaison, un des principaux ressorts de l’analyse esthétique, maniant ressemblances et différences, se décline au gré de parallèles, de dérives ; elle favorise coïncidences (entre films) et contacts (avec d’autres objets, d’autres médias), jusqu’à, dans ses extrêmes, s’emporter en combinaisons risquées. « Le Cuirassé Potemkine, d’Alfred Hitchcock » (Bayard), « Tropical Drive, Mulholland Malady » (Aubron), « Sombre partie de campagne » (Brenez) : trois coups de force, qui, loin de respecter les catégorisations, osent l’erreur volontaire. De tels chambardements ressemblent aux expériences qu’un apprenti sorcier soumettrait aux films : l’analyse y trouve un puissant catalyseur, révélant autant l’œuvre que son propre geste. Opérateur critique, la comparaison peut introduire du jeu dans l’histoire des formes, mettre en cause certaines généalogies tout en inventant des problèmes esthétiques. Mais, s’il semble essentiel de dépasser les comparaisons évidentes, n’y a-t-il pas des limites ? L’exercice comparatif, pour être fécond et éviter l’arbitraire ou l’excès, exige la souplesse du changement de focale, entre distance et proximité.

Il s’agira donc d’examiner les ressources et les effets de la comparaison, entre raison et déraison.



Ce colloque s’inscrit dans le programme Collimateur, réunissant les universités Sorbonne Nouvelle, Picardie– Jules Verne, Toulouse – Jean Jaurès, ainsi que la Cinémathèque française, autour de l’Université Grenoble Alpes, instigatrice et pilote du projet.

Collimateur bénéficie d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme « Investissements d'avenir » portant la référence ANR-15-IDEX-02 ».



Organisation :

Fabienne Costa (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes)

Pierre Jailloux (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes)

Emmanuel Siety (IRCAV, Sorbonne nouvelle)





Mardi 8 novembre



9h Accueil

9h15 Introduction générale



PERCÉES : les généalogies à l’épreuve de la comparaison



Modératrice : Teresa Castro (Sorbonne Nouvelle)



9h30 Livio Belloï (Université de Liège) :« Mise en regard, mise en série et généalogie des formes audiovisuelles »

10h15 Manuel Garin (Universitat Pompeu Fabra) : « Silent Film and New Media: Comparative Gestures, Critical Symptoms »

11h Pause

11h15 Charlotte Servel (Université Grenoble Alpes) : « La coquille d'huître et le clergyman à quatre pattes : un scénario burlesque d'Artaud ? »



12h00 Discussion





Modérateur : Pierre Jailloux (Université Grenoble Alpes)



14h00 Emmanuel Siety (Sorbonne Nouvelle) : « La défiguration du visage – généalogie vs contraste simultané »

14h45 Martial Pisani (Université Grenoble Alpes) : « Autohystoria de Raya Martin, de Blair Witch à Borges : comparaison formelle et mémoire historique »

15h30 Pause

15h45 Barbara Le Maître (Université Paris Nanterre) : « La comparaison étendue. Sur deux intrigues optiques de Jean Eustache »

16h30 Discussion

17h00 Fin de la première journée



Mercredi 9 novembre

9h00 Accueil

9h30 Fabienne Costa, Pierre Jailloux (Université Grenoble Alpes) : « Coup d’envoi : la comparaison et ses raisons (études de cas) »



COURTS-CIRCUITS : ressources et excès de la comparaison

Modératrice : Corinne Maury (Université Toulouse-Jean Jaurès)

10h Diane Arnaud (Université Gustave Eiffel) : « Coulisser d'un film à l'autre : va-et-vient et retombée »

10h45 Pause

11h Hervé Aubron (Cahiers du cinéma) : « Règle d’or, âges du jeu »

11h45 Discussion





Modérateur : Emmanuel Siety (Université Sorbonne Nouvelle)



14h30 Guillaume Bourgois (Université Grenoble Alpes) : « “La Gertrud du slasher” : propos sibyllins » »

15h15 Jean-Baptiste Renault (Université Grenoble Alpes) : « Ford avec Shakespeare : sortir de la répétition (du dissemblable à la ressemblance paradoxale) »

16h00 Pause

16h15 Samuel St-Pé (Université Grenoble Alpes) : « Rupture de ligne. L’Homme à la caméra au contact de la science-fiction »

17h00 Discussion

18h00 Fin du colloque