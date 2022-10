O. Chaline, Apprendre la mer. Au temps de la voile en France XVIIᵉ - XVIIIᵉ S.

Au temps de la voile, le métier de marin est le plus complexe de tous, celui pour lequel l’erreur pardonne le moins. Aussi le jour où l’on franchit pour la première fois l’échelle de coupée est-il déterminant. C’est bien plus qu’un milieu naturel qu’il s’agit de dominer désormais : une langue qui est celle de la navigation, une manière de voir et de réfléchir, un rythme de travail et de veille, l’étroitesse encombrée du bord sous l’immensité du ciel et des flots, la violence des hommes en plus de celle des éléments. Tout le monde n’y résiste pas, mais l’attraction de la mer demeure.

L’historien Olivier Chaline nous raconte comment, dans la France des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles qui se lance plus que jamais sur les océans, tant d’enfants et de très jeunes hommes ont appris la mer.

