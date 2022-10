B. Vergez-Chaignon, Les Français dans la guerre. Archives du quotidien, 1940-1945

En ouvrant ce livre, on découvre d’emblée une foule anonyme que salue le maréchal Pétain, immédiatement reconnaissable. Qui sont ces gens ? Des Français emplis d’espoir alors qu’ils éprouvent chaque jour une guerre qui n’en finit pas. Pour cause de restrictions, on se déplace à vélo sinon à pied, et l’on observe le couvre-feu. Il n’y a plus de sucre, de beurre ni d’œufs.

Et si les affiches offrent l’image avenante d’une femme au foyer, mère d’une famille nombreuse, et que comble un mari heureux, la vie matérielle est difficile, entravée par les multiples interdits et la menace des répressions. Voici, en couleurs, ces cinq années de guerre grâce à des documents originaux et à des photographies inédites ou méconnues, qui restituent dans le moindre détail cette histoire, du traumatisme de la défaite à la victoire et au retour d’une vie normale.