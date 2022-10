Jeudi en résidence #41 avec Noëlle Revaz (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

Les jeudis en résidence à la Fondation Jan Michalski

Chaque premier jeudi du mois, de 18h30 à 19h30, un·e écrivain·e en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention. Une heure en carte blanche à partager, suivie d’une verrée.

Jeudi en résidence #41 avec Noëlle Revaz

Les racines d’une œuvre : lectures

L’écrivaine suisse Noëlle Revaz, actuellement en résidence à la Fondation Jan Michalski, proposera une lecture d’extraits de son recueil Hermine blanche et autres nouvelles, paru aux Editions Gallimard en 2017. La variété de voix, de formes et d’imaginaires de ces vingt-neuf textes lui permettra ainsi de revenir sur un chemin de plus de vingt années d’écriture, ponctué également de romans remarqués, et de faire le lien avec son projet en cours. Sous les fictions, brèves ou longues, s’entremêlent des racines communes à arpenter en compagnie de l’auteure…

Noëlle Revaz, née en Valais en 1968, est une écrivaine suisse. Après ses études de Lettres, elle signe des chroniques pour la radio avant de publier des nouvelles, des pièces radiophoniques et de théâtre, ainsi que trois romans. Rapport aux bêtes (Gallimard, 2002), lauréat du Prix Schiller et du Prix Lettres frontière, est adapté au théâtre et au cinéma, Efina (Gallimard, 2009) reçoit le Prix Michel Dentan 2010, et L’infini livre (Zoé, 2014) le Prix suisse de littérature 2015. Elle se produit sur scène au sein du duo Nomi Nomi et enseigne également à l’Institut littéraire de Bienne depuis 2007. Le Prix Gottfried Keller a récompensé en 2022 l’ensemble de son œuvre.

Gratuit, sur réservation via notre billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/jeudi-en-residence-avec-noelle-revaz