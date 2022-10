« Intelligence culturelle et traduction » : conférence d'Amir Moghani (en ligne)

La Société française de traductologie a le plaisir de vous convier



à un webinaire par Zoom



le vendredi 21 octobre à 9h.

M. Amir MOGHANI de l’INALCO interviendra sur le thème



« Intelligence culturelle et traduction »





Au milieu du XIXe siècle, l’Iran vit un développement intensif de la traduction. Le trait dominant des originaux anglais et français est la connaissance d’autres cultures, ce que l’auteur appelle ici par commodité l’intelligence culturelle. De près ou de loin, les textes s’y rapportent tous et visent un public universitaire ou un mouvement d’opinion. Dans ce mouvement, la traduction littéraire n’a pas de statut spécifique. Tous les textes sont utilisés indistinctement en fonction de leur possible contribution à la conception d’une culture ouverte sur l’Occident. Hommes de lettres, écrivains et journalistes sont tous traducteurs et tous liés au mouvement. Grace à eux, l’Iran fit un bond prodigieux sur le plan intellectuel. Qu’en est-il aujourd’hui ? C’est l’objet de cette intervention.



Amir MOGHANI est Maître de conférences à l’INALCO, spécialiste de persan, de traductologie et d’intelligence culturelle. Il est directeur des masters de l’INALCO et co-responsable de la section d’Études persanes.



Pour vous connecter à Zoom :



https://us02web.zoom.us/j/85183312151?pwd=bjNqbUpJbXFGOVZVcjRTeFdGVDdYZz09



Sujet : SoFT Webinaire : Traductologie, Iran, intelligence culturelle



Heure : 21 oct. 2022 09:00 AM Paris



ID de réunion : 851 8331 2151



Code secret : 693030



L’entrée est libre. Merci toutefois de me prévenir de votre présence.