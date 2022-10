Aukje van Rooden, L'Intrigue dénouée. Mythe, littérature et communauté dans la pensée de Jean-Luc Nancy

Cet ouvrage est la première étude systématique du rapport entre communauté et littérature dans la pensée de Jean-Luc Nancy. L'auteure développe la thèse originale que cette relation doit être comprise comme une refonte du mythe. Traversant l’œuvre de Nancy dans son intégralité, elle démontre de façon incomparable comment s’articulent les questions centrales de la communauté et de la littérature. De plus, en faisant ce lien en termes de « mythe », ce livre situe l’œuvre de Nancy dans une tradition plus large, allant du romantisme allemand aux théories contemporaines de la pertinence sociale de la littérature.

Table des matières



Préface par Jean-Luc Nancy



Introduction – Mythe de la société sans mythes



Chapitre 1 – L’Héritage romantique de Nancy

1. Introduction

2. L’Œuvre romantique

3. Modeler sans modèle

4. Le système romantique

5. Le « revers » du romantisme

6. « L’avenir est fragmentaire »



Chapitre 2 – Interruption de la mythologie

1. Introduction

2. Signification | sens

3. La communauté mise à nu

4. Démocratie inadéquate

5. « L’être en commun est littéraire »

6. Comment, pour finir, la fable devint monde « vrai »



Chapitre 3 – Poétique mythique

1. Introduction

2. L’art mis à nu

3. Le quodidien

4. Art singulier pluriel

5. Les mots qui touchent

6. Au bord du langage

Chapitre 4 – Responsabilité de la littérature – au-delà de Nancy

1. Introduction

2. La force distinctive de la littérature

3. Une certaine façon de parler

4. L’exigence de mentir

5. Puissance interstitielle

6. Le langage de la fiction

7. Performance de fictionnalité



Conclusion

Bibliographie

Index