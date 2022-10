Exposer et faire revivre Molière (INHA Paris)

Jeudi 13 octobre 2022, INHA, Auditorium



Exposer et faire revivre Molière



14 h. Exposer Molière, table ronde avec les commissaires des expositions Molière 2022



Véronique Meunier [Molière en costumes (Moulins, CNCS)],

Agathe Sanjuan [Molière, le jeu du vrai et du faux (BnF-Richelieu)],

Laurence Decobert [Molière en musiques (Bibliothèque-Musée de l'Opéra)]

Martial Poirson [Molière, la fabrique d'une gloire nationale (Versailles, Espace Richaud)]



16 h. Mettre en scène Molière comme au XVIIe siècle,



dialogue avec Antoine Fontaine (Scénographe) et Michael Bouffard (Historien et metteur en scène).