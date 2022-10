Les formes cinématographiques de l'histoire (Namur)

COLLOQUE « LES FORMES CINÉMATOGRAPHIQUES DE L'HISTOIRE » – APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES

8-10 novembre 2022

Université de Namur

Salle Sambre

Business & Learning Center

Université de Namur

Rue Godfroid, 7 Namur





Mardi 8 novembre (20h)

Projection d’ouverture

Nelly et Nadine

Documentaire de Magnus Gertten (Suède-2022)

Présenté par Anne Roekens et Sébastien Laoureux



Caméo (Rue des Carmes 49, Namur)



Mercredi 9 novembre

9h00 : Introduction



9h15 : Victor Barbat (Université de Namur)

La caméra et le stylo. La figure de l'opérateur d'actualités en URSS à la veille du Grand tournant

10h05 : Bénédicte Rochet (Université de Namur)

Écriture cinématographique d'un camp de concentration sans image

10h55 : Pause



11h10 : Natacha Pfeiffer (Université de Namur)

Le lanterniste de l’histoire. « Comrades » et le pouvoir des images en mouvement

12h00 : Anne Roekens (Université de Namur)

Restituer le mouvement social : le cas de l’hiver 60



12h50 : Lunch



14h30 : Denis Brotto (Università di Padova)

Repenser la nuit. « Buongiorno, notte » de Marco Bellocchio entre flux

de conscience et réinterprétation de l'Histoire



15h20 : Raphaël Szöllösy (Université de Strasbourg)

Paul Robeson est Monsieur Toussaint



Jeudi 10 novembre

9h00 : Jeremy Hamers (Université de Liège)

Le montage, forme cinématographique de l’écriture de l’histoire (Marker, Farocki, Kluge)



9h50 : Dork Zabunyan (Université Paris 8)

Enseigner l'écriture de l'histoire au cinéma : que faire du « docu-fiction » ?



10h40 : Pause



10h55 : Gabrielle Chomentowski (Université Paris 1)

Les films d’étudiants des écoles de cinéma comme source pour écrire l’histoire du second XXe siècle :

exemple autour de deux films d’étudiants africains formés à Moscou (années 1960-1970)



11h45 : Julien Zanetta (Université Saint-Louis - Bruxelles)

La patience de l’Histoire : trois hypothèses autour du motif de la ruine chez Andreï Tarkovski



12h35 Lunch

14h00 : Thea Rimini (Université de Mons)

Une visionnaire réécriture de l’Histoire : « Freaks Out » de Gabriele Mainetti (2021)

14h50 : Thomas Pillard (Université Paris 3)

« Imaginer une autre forme d'histoire ». L’exploration sensible, lyrique et politique

du temps historique dans le cinéma de Bertrand Tavernier

(Le Juge et l'assassin, 1976)