François Hugonnier, Les interdits de la représentation. Paul Auster, Jerome Rothenberg

Poètes et écrivains américains séculiers, Paul Auster et Jerome Rothenberg explorent le réel grâce à l’imagination, la mutation du medium et le dérèglement des sens. Après les ruptures de 1945, du Vietnam et du 11 septembre 2001, ces héritiers du modernisme recherchent une voie détournée, un langage premier dépassant l’inadéquation du signe et l’impulsion iconoclaste. S’inspirant de la tradition juive diasporique et mystique, des avant-gardes européennes et américaines, du transcendantalisme, du rituel archaïque ou du post-structuralisme, ils contribuent à l’élaboration d’un témoignage dialogique pour faire acte de résistance.

Le trauma ne peut être dit, mais se crie, la présence s’écrit dans la répétition et la rencontre de l’infini, le cœur de l’œuvre se dévoile dans l’excentration et l’excentricité de la lettre pétrifiée. Dire l’indicible, c’est se taire et écouter la mort qui sommeille dans l’ombre du verbe, c’est accueillir une non-langue conjuguée à contretemps dans une grammaire du désastre.

Au-delà de l’interdit biblique et des tabous de la représentation, cet ouvrage analyse l’ensemble des œuvres de Paul Auster et Jerome Rothenberg, augmentées d’archives et d’entretiens inédits.

François Hugonnier est maître de conférences en littérature nord-américaine à l’université d’Angers. Il est l’auteur d’une monographie sur le roman Falling Man de Don DeLillo (Presses Univ. de Paris-Nanterre, 2016), de traductions d’une sélection de poèmes de Jerome Rothenberg (éd. Mimésis, 2020), et a dirigé, en collaboration avec I. B. Siegumfeldt, un ouvrage collectif sur l’œuvre de Paul Auster (Revue LISA, 2020). Il est membre fondateur de la Paul Auster Research Library à Copenhague et délégué du Pôle Ouest de l’Institut des Amériques.

Table des matières

Introduction

1. « The stones speak » : lectures du monde & interdits de la représentation

2. Hyphenated writers : indéfinitions juives-américaines



Première partie _ Origines : voix et silences de la tradition, du langage & de la création



I. Héritages diasporiques : vers une nonterre promise

1. Paul Auster : l’erreur, l’errance

a) Poètes & passeurs : hommage à Paul Celan

b) Relectures & réécritures : traversée du désert

c) « Poe-land », « Homeland », « Unearth », « Neverland » & « No-places » : vers une « non-terre » d’accueil

2. Jerome Rothenberg : réécriture diasporique & récits mythiques

a) Traductions, anthologies, poèmes & manifestes diasporiques

b) Diaspora & dialogisme dans Triptych : héritages en questions

c) « Vat am I doink here ? » : l’Amérike de Rothenberg



II. Le paradoxe linguistique

1. Nommer : la Création & l’acte poétique

a) « Origins & Namings » : Rothenberg, du Nom aux noms

b) Gematria : appropriation de la pansémiotique kabbalistique

c) La confusion des langues dans la poésie de Paul Auster : fleurs de ruine ?

d) Babel, les pierres & l’acte de nommer dans la poésie & la fiction d’Auster

2. Vocables & images : dire face aux interdits de la représentation

a) L’image du vocable & le vocable de l’image

b) Image, Imagisme & « deep image » : Rothenberg, poète visionnaire ?

c) « The imageless world » & « the unspoken word » : dédire, ou la poétique de l’enfermement chez Paul Auster



Deuxième Partie _ Trauma & témoignage : voix de l’incommunicable



III. Identité, sujet(s) poétique(s) & voix narratives

1. « JE est un autre » : la désubjectivation dans la prose & la fiction de Paul Auster

a) La troisième personne dans The Invention of Solitude

b) L’écrivain médiateur de voix multiples : la désubjectivation dans la fiction d’Auster

2. (Ré)inscriptions du « moi » & voix plurielles dans les traductions, variations & poèmes de Jerome Rothenberg

a) Présentation polyphonique du poète-passeur-performer : approches de « l’intraduisible »

b) Canaliser les voix « infinies » & « illimitées » des JE(ux) poétiques : A Book of Witness



IV. Éthique & esthétique de l’indicible traumatique

1. « Gloire de cendres » : poésie & littérature après Auschwitz

2. Les événements d’Auschwitz dans l’oeuvre de Paul Auster

a) L’indicible tra(u)m(a)e de fond : échos des profondeurs insondables

b) « Un trauma peut en cacher un autre » : Oracle Night, le retour d’Auschwitz dans la fiction post-11 septembre de Paul Auster

3. Silences & voix des morts : cendres & résistances poétiques

a) Khurbn : Voyage au coeur du trauma

b) « 14 Stations » : le fil d’Ariane – ouvertures



Troisième Partie _ Représentations du désastre : perspectives juives-américaines & mondiales



V. Auschwitz, Hiroshima, 11 septembre : Représentation des événements traumatiques

1. 11 septembre : la re-présentation du désastre ?

a) Le désastre re-« visité » par Paul Auster

b) Jerome Rothenberg : retours de flammes

2. The Burning Babe : figures du désastre

a) « La mémoire vive d’une mort à venir » : écritures prophétiques du trauma

b) Art intermedia, polygraphie & miroirs déformants

c) « A Babe sits placidly in Schwitters’ Bau » : construction, destruction & résistance

3. Détour & défi des interdits de la représentation dans les romans post-11 septembre de Paul Auster

a) Détours de silence & silence des tours : métaphores architecturales, pharmakon, reproduction & hyperréalité dans The Brooklyn Follies

b) Man in the Dark : aphasie, uchronie & sublime

c) Sunset Park : « The Wound and the Voice »



VI. Vers un témoignage « juif-américain » ? Frontières & résistances

1. Retour vers le futur : les racines dissidentes de l’avant-gardisme

a) Jerome Rothenberg : politique, poét(h)ique & polémiques (1960s- )

b) Paul Auster : le « porte-drapeau » américain

2. Au-delà de toutes les frontières : transgression, transformation & transcendance

a) Jerome Rothenberg : A Portrait of the Artist as a Trickster

b) Mysticisme & transcendantalisme : la quête spirituelle de Paul Auster



Conclusion _ Orchestrer les voix du silence : Variation & Coda

Annexe I _ Entretiens avec Paul Auster

Annexe II _ Interview with Jerome Rothenberg

Bibliographie