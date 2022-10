Pierre Guyotat et l'Algérie (Paris)

En partenariat avec l’Association Pierre Guyotat



l’Institut du Monde Arabe,



la Bibliothèque nationale de France,



et l’université Sorbonne Nouvelle (UMR THALIM)





Ce colloque s’inscrit dans le contexte de la célébration du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d’indépendance algérienne : Pierre Guyotat est une figure majeure, avant même Tombeau pour cinq cent mille soldats et bien au-delà, de la mémoire du conflit. Idiotie est l’une des œuvres récentes les plus importantes sur ce sujet. C'est le fait de la guerre, vécue en appelé jugé récalcitrant et mis au cachot, mais aussi des voyages post-indépendances, de la rencontre avec la langue, la géologie, la faune et la flore algériennes, de la défense publique de Mohammed Laïd Moussa. Les fictions, les carnets sont marqués par l'empreinte des corps, des langues, de la terre algériens.



Guyotat contribua aussi à établir, dans la création et l’action publique, des relations nouvelles, post-indépendance, à l’Algérie, ses auteurs, et les personnes qui en étaient originaires également en France.

Le colloque offre la parole à des figures de la recherche et de la création issues d’Algérie, de France et d’ailleurs. Il permettra de découvrir un regard unique sur l’Algérie, affectueux et savant, celui d’un des plus grand auteurs de langue française.

Programme



23 novembre 2022



BnF, Bibliothèque François-Mitterrand, Quai François Mauriac, 75013 Paris



Matinée



9h30 : Allocution d’ouverture par Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France



Présentation du colloque par Catherine Brun, Guillaume Fau et Donatien Grau



Session 1 : Chocs algériens



Présidence : Karima Lazali



9h45 - 10h15 : Waciny Laredj (écrivain), « Les jeux du hasard, une enfance dans la tourmente des guerres »



10h15 - 10h45 : Bernard Cerquiglini, « “Langue de la violence, violence de la langue”. Dire et dénoncer la guerre par la syntaxe »



10h45 - 11h15 : Amina Azza Bekkat, « De la vomissure sur des terres volées »



11h15 - 11h45 : Donatien Grau, « Du côté de Faulkner ou de Claude Mc Kay ? : la responsabilité de la parole »



11h45 – 12h30 : Discussion



********



Après-midi



Session 2 : La France en Algérie / l'Algérie en France



Présidence : Guillaume Fau



14h30- 15h : Ferroudja Allouache, « La réception médiatique française de Pierre Guyotat durant les années algériennes »



15h – 15h30 : Rachida Brahim, « Pierre Guyotat et les crimes racistes des années 1970 »



15h30 – 16h : Gérard Nguyen Van Khan, « L’Algérie dans la langue : Laïd et Prostitution »



16h-16h30 : Noura Wedell, « La guerre qui m’a refait »



16h30-17h15 : Discussion



Pause



17h30-18h : Lecture par Mohammed Kacimi



********



24 novembre 2022



Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e



Matinée



Session 3 : Décentrements algériens



Présidence : Amina Bekkat



10h – 10h30 : Karima Lazali, Pierre Guyotat et le trauma colonial



10h30 – 11h : Denis Hollier, « Le mirage ethnographique: l’Afrique fantôme de Leiris et Guyotat ».



11h – 11h30 : Catherine Brun, « Le désert à l’œuvre »



11h30 – 12h : Todd Shepard, « Anal-logie »



12h-12h45 : Discussion



********



Après-midi



Session 4 : L’œuvre de l’Algérie



Présidence : Noura Wedell



14h30 – 15h : Nadia Sebkhi, « La chose publiée ne […] suffit pas »



15h – 15h30 : Philippe Roger, « Silling, Ecbatane : spectre de Sade et Algérie fantôme »



15h30 – 16h : Tiphaine Samoyault, « Sabir et translation »



16h – 16h30 : Zahia Rahmani, « Plainte, râle, rage et tragédie : quel avenir après la mort de nos pères ? »



16h30-17h15 : Discussion



Clôture du colloque



17h30-18h30



Allocution de clôture par Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe.



Lecture par Amine Khaled d’extraits de l’œuvre (en français et en arabe).