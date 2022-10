Journées d’études Mary Stuart/King Lear (Grenoble)

Journées d’études – Mary Stuart/King Lear-23 et 24 novembre- Grenoble

23-11 : Présentation publique de la Recherche-Création The Lifeblood, MaCI, 339 Av. Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères (Campus universitaire)

18h00 : Lecture théâtralisée par la Cie du Héron, suivie d’un bord de scène. Direction : Gaspard Legendre, avec Anne Rodier, Alexandre Martin-Varroy, Philippe Louvat, Raphaël Magnabosco, Joëlle Thollot et Estelle Rivier.



24-11 :

9h30-11h. Mary Stuart

Table ronde : « Écrire et traduire l’Histoire pour la scène ». Mod. Marie Nadia Karsky (Paris 8) et Estelle Rivier-Arnaud (UGA) avec Liz Lochhead* (Mary Queen of Scots Got her Head Chopped Off), Glyn Maxwell (The Lifeblood), Richard Hillman (traducteur de La reine d’Écosse d’Antoine de Montchrestien), Gaspard Legendre (metteur en scène, Théâtre du Héron), Claire Hélie (Université de Lille), Susan Blattès (UGA), Claire Maniez (UGA), Marie Mianowski (UGA), Lise Dumasy (UGA), Annie Peeters (Metz) des ateliers de traduction de The Lifeblood.

*présence à confirmer



11h-17h « Le Roi Lear, une œuvre pluri- et inter-médiale? »

Panel 1. 11h-12h15 : Lear sur la scène théâtrale – Présidence de séance Susan Blattès (UGA)

11h. Isabelle Schwartz-Gastine (Université Caen-Normandie) : « Première version de King Lear à la française : Le roi Léar de Jean-François Ducis (1783) »

11h30. Delphine Edy (Université de Strasbourg) : « Le Roi Lear entre à la Comédie-Française en trompette »

12h. Discussions



Panel 2. 14h-15h15 : Lear adapté aux jeunes lecteurs - Présidence de séance Olga Lobo Carballo (UGA)

14h. Natacha Rimasson-Fertin (UGA) : « Aimé comme le sel », un motif entre Shakespeare et les frères Grimm

14h30. Elena Galtsova (Institut de littérature mondiale de l’Académie des sciences de Russie, invitée à l’UGA), en visioconférence : « Le Roi Lear dans des éditions russes illustrées »

15h. Discussions



Panel 3. 15h15-16h15 : Lear chorégraphié et chanté - Présidence de séance Anne Cayuela (UGA)

15h15. Claudie Servian (UGA) : « Mise en danse de King Lear, des techniques au service du sens »

15h45. Patrick Issert : (Université Clermont-Auvergne) « Lyric Lear »

16h15. Discussions16h30. Conclusion-S sur Lear et l’intermédialité. Intervention de Sandrine Siméon en direct de Soka University, Californie (visioconférence).

17h. clôture de la journée.



18h. Rencontre avec Daniel Loayza, traducteur de King Lear, MC2 – Grenoble.

19H30. Soirée au théâtre : Le Roi Lear, mise en scène de Georges Lavaudant.

MC2, 4 rue Paul Claudel, Grenoble.

—



Ce projet a reçu le soutien de la commission Culture (UGA), des laboratoires ILCEA4 et Litt&Arts UMR 5316 (UGA), de l’UR TransCrit (Université Paris 8), de Radac et de la MC2 (Grenoble).



Très prochainement, rendez-vous sur le site WEB de l’événement par Chloé Giroud, doctorante et Lisa Chauvinc, Master 1-Études anglophones/ REACH.



Renseignements : estelle.rivier-arnaud@univ-grenoble-alpes.fr ; marie-nadia.tchinaev-karsky@univ-paris8.fr ; ilcea4-cct@univ-grenoble-alpes.fr