Alain Mabanckou présente Noirs en France (Université Ohio State, en ligne)

Alain Mabanckou présente Noirs en France



Vous êtes invité à un événement exceptionnel : une présentation de Noirs en France (2022) par Alain Mabanckou, auteur couronné de nombreux prix et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles.



Alain Mabanckou présentera son documentaire et répondra aux questions du public. Cette présentation sera suivie d'une projection de Noirs en France.



Cet événement est organisé par le Centre d'excellence de l’Université Ohio State, le Département de français et d'italien de l’Université Ohio State, la Villa Albertine - Chicago et les Services culturels de l’Ambassade de France aux États-Unis.



L'événement est gratuit mais une pré-inscription est nécessaire.



Pour vous inscrire, veuillez suivre ce lien : go.osu.edu/mabanckou



Cet événement aura lieu sur Zoom le jeudi 27 octobre à 16h00 (Columbus, Ohio)/22h00 (Paris, France)/13h00 (Los Angeles, Californie).



L'événement débutera par une présentation et un échange avec Alain Mabanckou (45 minutes, en français). Il sera suivi de la projection de Noirs en France (1h45, en français, sous-titré en anglais).



À propos d'Alain Mabanckou :



Alain Mabanckou est romancier, journaliste, poète et universitaire. Citoyen français né en République du Congo, il enseigne actuellement la littérature et la création littéraire au Département d'études françaises et francophones et au Centre d'études africaines de l’Université de Californie à Los Angeles. Célèbre pour ses romans et ses écrits illustrant l'expérience de l'Afrique contemporaine et de la diaspora africaine en France, Alain Mabanckou est l'un des écrivains franco-africains les plus reconnus en France dans la littérature contemporaine.