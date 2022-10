Ma Desheng (马德升). Parcours et création(s) d’une étoile

22 octobre 2022

Galerie Colbert - 2, rue Vivienne - Paris 2e - Salle Vasari (1er étage)

Responsables scientifiques : Aurore Blanc et Maxime Georges Métraux (Association Ma Desheng), Sophie Cras et Catherine Méneux (HiCSA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).



Ce colloque propose de revenir sur la carrière hors du commun de Ma Desheng (马德升), peintre, poète, sculpteur et performeur autodidacte. Fondateur en 1979 des Étoiles (星星), premier mouvement artistique contemporain en Chine, Ma Desheng est entouré par une imposante communauté composée d’artistes tels que Wang Keping (王克平), Huang Rui (黄锐) ou encore Ai Weiwei (艾未未). Exposant ses premières oeuvres dès 1980 au musée national des Beaux-Arts de Pékin, Ma Desheng s’installe par la suite en France au printemps 1986. Il n’a jamais cessé de créer et de se renouveler, habité par les préceptes de la philosophie taoïste et guidé par le « souffle vital » – le qi (气).

Au regard de sa trajectoire singulière, il semble essentiel de se pencher sur le parcours de cet artiste fascinant qui fêtera ses 70 ans en 2022, dont 35 années de présence à Paris. Chevalier des Arts et des Lettres mais aussi acteur incontournable de l’histoire de l’art contemporain, Ma Desheng est une figure majeure qui permet d’interroger les conséquences de la vie en Occident sur le développement artistique individuel. Ce colloque propose aussi de réfléchir aux différents aspects de l’œuvre de Ma Desheng et d’explorer aussi son histoire ainsi que son univers relationnel. L’artiste nous fera l’honneur de sa présence à l’occasion de cet évènement qui se clôturera par une discussion avec lui.



Programme



10h00 / Introduction par Aurore Blanc et Maxime Georges Métraux (Association Ma Desheng)



10h20 / Holly Roussell (UCCA Center for Contemporary Art, Beijing)

Inside and Outside the Institution : The Stars Exhibitions 1979-1980



10h45 / Kuiyi Shen (UC San Diego)

A morning Star at Dawn – The Star Group and Ma Desheng



11h15 / Discussion et pause



11h45 / Catherine David

Ma Desheng et les Etoiles dans le contexte moderne chinois



12h15 / Jérôme Neutres

Les pierres vivantes de Ma Desheng, derniers rochers de lettrés



12h45 / Pause



14h30 / Marcella Lista (Musée national d’art moderne – Centre Pompidou)

« Rêve blanc » : Ma Desheng de l’art moderne à l’art contemporain en Chine



14h50 / Eric Lefebvre (Musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris – Cernuschi)

« Les bombes atomiques » de Ma Desheng, à propos de deux séries d'encres monumentales des années 1980



15h10 / Lia Wei (INALCO/IFRAE)

Abandon de l'encre : fortunes d'un répertoire formel chez Ma Desheng et sa génération



15h30 / Discussion et pause



15h50 / Marie Laureillard (Institut d’Asie Orientale - Université Lumière Lyon 2)

Le monde en noir et blanc de Ma Desheng, entre poésie, peinture et gravure



16h10 / Liu Qiuchi (CREOPS - Sorbonne Université)

Réflexion autour de la représentation du corps et du désir dans le travail de Ma Desheng



16h30 / Discussion avec l’artiste Ma Desheng