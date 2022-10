Jean Rohou, Jean Racine sa carrière, ses amours, ses œuvres et son Dieu

Cette édition entièrement refondue d'une biographie de Racine (parue en 1992) bénéficie de réflexions de l'auteur plus approfondies. Elle tire parti de récentes découvertes, hypothèses et interprétations, grâce aux travaux effectués lors du tricentenaire de sa mort en 1999 et à la biographie de Georges Forestier, parue en 2006.

Tous les aspects de la vie du dramaturge, et particulièrement son œuvre théâtrale, sont explorés. L'interprétation d'Andromaque, de Britannicus, de Bérénice, de Phèdre et d'Athalie est renouvelée. Les préfaces et dédicaces de Racine y sont comparées avec celles de ses contemporains de manière inédite et révélatrice. Son comportement est étudié dans divers domaines et époques de sa vie. Cette tentative de reconstitution de sa personnalité, de sa logique et de son caractère, n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Elle est évidemment hypothétique, mais destinée à nourrir un débat et soutenue par ce qu'elle permet d'expliquer.

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages universitaires et de nombreuses oeuvres personnelles, Jean Rohou est l'un des principaux spécialistes de la littérature du XVIIe siècle et notamment de Racine.

—

Table des matières

Avant-propos