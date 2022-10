É. Suire, Nicolas Le Tournieux (1640-1686)

Peut-on écrire la biographie d’un homme qui ne s’est jamais confié, et a tout fait pour rester inconnu ? Confesseur des religieuses de Port-Royal-des-Champs entre octobre 1681 et octobre 1682, Nicolas Le Tourneux a passé sa vie dans l’ombre de l’abbaye et des cercles jansénistes, où il a trouvé ses principaux appuis. À la fois directeur de conscience, liturgiste, prédicateur, controversiste et écrivain, ses talents personnels et sa mémoire hors du commun lui permirent de s’extirper du milieu modeste de Rouen, d’où il était issu. Il parvint à se faire apprécier des élites ecclésiastiques de la capitale, jusqu’à la cour où il trouva des protecteurs puissants dans les familles Le Tellier et Colbert. Foudroyé par une attaque d’apoplexie, à Paris, le 28 novembre 1686, il laissait à son prieuré de Villers-sur-Fère une petite communauté de disciples et d’amis qui s’attachèrent à conserver ses lettres et ses manuscrits, afin d’honorer sa mémoire. À partir d’archives n’ayant pas été exploitées à ce jour, ce livre restitue le parcours, l’œuvre et la personnalité, plus complexe qu’il n’y paraît, d’un prêtre qui a marqué son temps, sans pour autant rechercher la gloire.

Éric Suire est maître de conférences HDR en histoire moderne à l’université Bordeaux-Montaigne. Spécialiste d’histoire religieuse, il travaille principalement sur le livre de piété et les courants spirituels catholiques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ses dernières publications portent sur Les Vies de Jésus avant Renan (Genève, Droz, 2017, 304 p.) et Les dévots de France, de la Sainte Ligue aux Lumières. Militance et réseaux (avec Serge Brunet, Pessac, PUB, 2019, 295 p.).

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ABRÉVIATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PRÉFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

LA BIBLIOGRAPHIE ET LES SOURCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

CHAPITRE 1

UNE « MÉMOIRE CAPABLE DE TOUT » . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CHAPITRE 2

VICAIRE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-TONNELIERS

(1663-1669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CHAPITRE 3

L’INSTALLATION À PARIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

CHAPITRE 4

L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE (1674). . . . . . . . . . . . . . . . 77

CHAPITRE 5

LA RENCONTRE AVEC M. ET Mme LE VAYER

DE BOUTIGNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

CHAPITRE 6

DANS L’ÉLITE DU CLERGÉ PARISIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

CHAPITRE 7

L’HISTOIRE DE LA VIE DE NOSTRE-SEIGNEUR

JÉSUS-CHRIST (1678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

CHAPITRE 8

« JAMAIS HOMME N’AVAIT PRÊCHÉ L’ÉVANGILE

COMME CELUI-LÀ ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

CHAPITRE 9

DE LA MEILLEURE MANIÈRE D’ENTENDRE

LA SAINTE MESSE (1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

CHAPITRE 10

DIRECTEUR SPIRITUEL ET CONFESSEUR . . . . . . . . . . . . . . 161

CHAPITRE 11

PRIS DANS LE TRAFIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

CHAPITRE 12

L’ANNÉE CHRÉTIENNE (1683-1701) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

CHAPITRE 13

PRIEUR DE VILLERS-SUR-FÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

CHAPITRE 14

À L’ACADÉMIE DE SOISSONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

CHAPITRE 15

LE CONTROVERSISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

CHAPITRE 16

UN DÉCÈS BRUTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

CHAPITRE 17

IL Y A BIEN UNE VIE APRÈS LA MORT… . . . . . . . . . . . . . . . 277

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

ANNEXES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

SOURCES MANUSCRITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

SOURCES IMPRIMÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

BIBLIOGRAPHIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

