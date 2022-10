Journée d’étude



Écrire dans la langue d’un Autre non-occidental



vendredi 14 octobre 2022, 9h30-16h15

Inalco, 63 rue des Grands Moulins 75013 Paris, salle 4.23



Organisée par Mayumi Shimosakai (REMELICE, Université d’Orléans)

et Aki Yoshida (Ifrae, Inalco), dans le cadre de l’activité du groupe Populations japonaises (Ifrae/CRCAO).



Le choix de la langue d’écriture est une question majeure pour les écrivain·e·s en situation de plurilinguisme. Le rapport de force entre les différentes langues les conduit parfois à utiliser une autre langue que leur langue maternelle, voire même les y contraint. Pascale Casanova explique le bilinguisme collectif en terme de domination[1]. Son observation porte en particulier sur le bilinguisme entre langues occidentales dominantes et langues « non dominantes ». De telles situations linguistiques, résultant le plus souvent de la colonisation, ont donné naissance aux littératures africaine, maghrébine, latino-américaine, caribéenne, etc., écrites en français, anglais ou espagnol.



Cependant, la langue de l’Autre dans laquelle un·e auteur·e écrit peut être différente, quand le rapport de domination s’est établi hors du contexte de la colonisation occidentale. Comment ces auteur·e·s sont-elles/ils alors conduits à faire ces choix de langue ? Quelles sont les stratégies d’écriture adoptées ? Notre objectif est de dresser un état des lieux de ces littératures écrites dans la langue de l’Autre hors de la sphère occidentale et d’en examiner les enjeux et les perspectives.

[1] Pascale CASANOVA, La Langue mondiale : Traduction et domination, Paris, Seuil, 2015, p. 17.

—



Programme



9h30-9h45 Accueil



9h45-10h00 Ouverture par BAYARD SAKAI Anne (Inalco, Ifrae)



10h00-10h40 PELOUX Gérald (CY Cergy Paris Université, UMR Héritages / CRCAO) « Katakana ou caractères latins ? : Le peuple aïnou face à la colonisation linguistique »



10h40-10h50 Pause



10h50-11h30 SHIMOSAKAI Mayumi (Université d’Orléans, REMELICE) « Cocktail Party d’Ôshio Tatsuhiro : Plurilinguisme et dissonances »



11h30-12h10 MACONI Lara (Inalco / CRCAO) « Débats linguistiques et stratégies de 'tibétanisation' dans la littérature tibétaine d’expression chinoise : l’exemple de Yidam Tsering »



12h10-14h Déjeuner



14h00-14h40 AGSOUS Sadia (Université Paris 8 / IREMAM ) « Langues, littératures, post-colonialisme et construction culturelle : l’expérience de l’espace culturel bilingue arabe-hébreu palestinien en Israël »



14h40-15h20 YOSHIDA Aki (Inalco, Ifrae) « La Littérature d’expression japonaise dans le contexte postcolonial »



15h20-16h00 ANDRO UEDA Makiko (Inalco, Ifrae) « Coupures pour être avec : la poésie de Kim Shi-jong »



16h00-16h15 Clôture



Contact : mayumi.shimosakai@univ-orleans.fr et aki.yoshida@inalco.fr