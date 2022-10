Table ronde autour du livre de Grégory Cormann, Sartre. Une anthropologie politique. 1920-1980 (Paris)

Table ronde autour du livre de Grégory Cormann

Sartre. Une anthropologie politique. 1920-1980 (Peter Lang, 2021)

Quand ? 22 octobre 2022, 14-17h

Où ? salle Lalande (UFR de philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005)

Avec la participation de Jean Bourgault (Lycée Condorcet, Paris), Vincent de Coorebyter (Université libre de Bruxelles), Esther Demoulin (Sorbonne université, secrétaire du GES), Maririta Guerbo (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ainsi que de Grégory Cormann (Université de Liège).

Pour s'inscrire : https://philosophie.pantheonsorbonne.fr/evenements/table-ronde-autour-livre-gregory-cormann

Organisation : Alexandre Feron (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Chiara Collamati (MSCA/université de Liège) et Hervé Oulc’hen (secrétaire du GES)

Contact : alexandre.feron@univ-paris1.fr

Présentation de l’ouvrage :

Ce livre propose une traversée de l’œuvre de Sartre depuis la constitution de son programme philosophique dans les années 1920-1930 jusqu’aux dernières conséquences intellectuelles qu’il en tire, pour la philosophie, pour la littérature et pour la politique, dans les années 1970. En se donnant pour tâche de reconstituer chez Sartre ce qui se donne comme une anthropologie politique des émotions, il suit au gré de l’histoire du vingtième siècle, de ses séquences politiques, de ses « violences » et de ses luttes, notamment décoloniales, les différentes manières dont la phénoménologie existentialiste sartrienne prend en charge la crise de la fonction intellectuelle consécutive, selon la formulation d’Enzo Traverso, à la guerre civile européenne.

Proposant, à partir de plusieurs archives, de nouvelles lectures des rapports de la philosophie de Sartre avec différents massifs de la pensée contemporaine, qu’il s’agisse de Bergson ou d’Alain, de Heidegger ou de Nietzsche, de Freud et de Ferenczi ou encore de Camus et de Fanon, ce livre est une invitation à une autre histoire politique du XXe siècle et, davantage encore, à une autre poétique de l’histoire intellectuelle qui en fut l’inséparable doublure. Il ne peut dès lors manquer de déborder vers la situation qui est la nôtre. Plutôt qu’une période de résignation, notre époque est plus probablement une époque qui est activement privée de cette réserve d’affectivité et de puissance politiques qui mérite le nom de savoirs critiques.