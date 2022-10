Autonomies ? Séminaire de recherche interdisciplinaire d'Alexandre Gefen et Sandra Laugier

Séminaire d'Alexandre Gefen (THALIM, CNRS-Sorbonne Nouvelle-ENS) et Sandra Laugier (ISJPS, CNRS-Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Programme complet :

Lundi 10 octobre 2022 à 18h00 : Catherine Le Bris

La GPA : quelle liberté et quels droits ?

Lundi 28 novembre 2022 à 18h00 : Vanessa Nurock

De quoi les Intelligences Artificielles "autonomes" sont-elles le symptôme?

Lundi 12 décembre 2022 à 18h00 : Albert Ogien

Emancipations : lutter pour l'autonomie

Lundi 16 janvier 2023 à 18h00 : Hans Färnlöf

Une autonomie compositionnelle ? Autour de la notion de la motivation littéraire

Lundi 13 février 2023 à 18h00 : Jean-Philippe Narboux

Autonomie de l'oeuvre d'art et autonomie du médium: la leçon moderniste (Clement Greenberg, Michael Fried, Stanley Cavell)

Lundi 13 mars 2023 à 18h00 : Marion Chottin

Autonomie(s) et indépendance(s) au prisme du handicap : l'apport des Disability Studies

Lundi 24 avril 2023 à 18h00 : Thibault de Saint-Maurice

Cadre familial et désir d’autonomie des personnages dans les séries contemporaines

-------

Séminaire de recherche ouvert à toutes et à tous, par Zoom

L’autonomie, valeur morale et politique centrale de la modernité, et toujours encore objet de revendication et de désir, a fait l’objet en ce siècle de nombreuses critiques. Dans un monde d’individualisme, de mobilité et de concurrence, autonomie semble parfois l’autre nom de l’aliénation : principe de déliaison généralisée, de fragilisation des formes de soin et d’attention qui font la trame du tissu social, ou d’une morale enfermée sur elle-même, ou d’une esthétique détachée et impuissante. L’éthique du care, la responsabilité envers l’environnement, la démocratisation et la repolitisation des arts, les liens forts et faibles des réseaux, la littérature mondiale, le partage des cultures populaires... semblent avoir progressivement ébranlé l’abstraction éthico-politique de l’individu indépendant et autonome ; de même la destruction des illusions de la maîtrise du soi, qui se donnerait sa propre norme.

Pourtant ni le paternalisme, ni le néo-colonialisme, ni le moralisme, ni les formes de contrôle social et de surveillance n’ont disparu et l’autonomie ou la confiance en soi, face aux menaces sur nos agentivités, reste une valeur désirable, une aspiration qui guide les sujets politiques, une exigence dans les relations de couple, une ambition dans le vieillissement ou dans l’éducation...

Faut-il aider l’individu à devenir capable de « résilience », l’équiper de capacités propres ? Faut-il rendre aux écosystèmes leur autonomie du monde humain ? Faut-il encore désirer l’autonomie de la création ? Faut-il explorer les nouveaux espaces de liberté ouverts dans les possibilités de modification des formes de vie ?

Un désir d’autonomie peut-il être inclusif, partagé, son projet peut-il être une valeur commune ?

C’est en examinant des zones de résistances autonomes, gestes d’écart et de disparition, affirmations éthiques ou artistiques individualistes, actions directes et désobéissances inciviles, comme au contraire des refus de l’autonomie imposée, pratiques d’attention et de réengagement, arts et critique relationnels, que l’on voudra réfléchir à la question. Car autant qu’un concept méritant une approche historique et analytique, l’autonomie est d’abord l’affaire de corps, de lieux, de contextes, de formes et de voix.

-------

ISJPS - Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité » - CNRS-Université Paris 3-Sorbonne nouvelle-ENS