Pourquoi traduire ? La traduction et ses enjeux de l’Antiquité gréco-romaine à l’âge classique (Strasbourg)

Colloque international



« Pourquoi traduire ? La traduction et ses enjeux



de l’Antiquité gréco-romaine à l’âge classique »



Université de Strasbourg, 14-16 novembre 2022



MISHA, salle des conférences



Colloque organisé par l’UR 3094 (CARRA), avec le soutien de l’UR 1337 (« Configurations littéraires ») et de la Faculté des lettres



Organisateurs :

Frédéric Chapot, Béatrice Guion, Agnès Molinier Arbo et Jean-Luc Vix







Lundi 14 novembre



8h30



Accueil des participants





8h45



Allocutions d’ouverture



Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg



Jean-Paul Meyer, doyen de la Faculté des Lettres







Session 1 - Du grec au latin : les enjeux de la traduction



Président de séance : Jean-Luc Vix



9h15-9h55



Marie-Rose Guelfucci (Université de Bourgogne Franche-Comté)



« Pourquoi (re)traduire Polybe ? Les traductions des Histoires et leurs enjeux »





9h55-10h35



Chiara Carsana (Université de Pavie) et Maria Teresa Schettino (Université de Haute Alsace)



« Il lessico della politica : traduzioni e risemantizzazioni tra Greco e Latino »





10h35-10h50 Pause





10h50-11h30



Cécile Merckel (Université de Strasbourg)



« Traduire la Nature : les enjeux de la traduction des sources grecques dans les Questions naturelles de Sénèque »





11h30-12h10



Jonathan Thiessen (Université de Strasbourg)



« Pourquoi ne pas traduire ? La terminologie grecque de l’Institution oratoire »





12h10-12h50



Marie-Laure Freyburger (Université de Haute Alsace)



« Du latin au grec et du grec au latin : histoire d’une Histoire romaine de Dion Cassius »







Session 2 - Enjeux religieux



2 - 1 - Traduire le texte sacré



Président de séance : Bruno Rochette



14h30-15h10



Eberhard Bons (Université de Strasbourg)



« Comment traduire un livre biblique en grec et en latin ? Quelques exemples de traductions littérales et de traductions libres dans la Septante, la Vieille Latine et la Vulgate du livre d’Amos »





15h10-15h50



Marie Frey Rébeillé-Borgella (Institut des Sources Chrétiennes)



« Littéralisme et écarts dans la révision de la traduction du canon hébraïque par Jérôme de Stridon : les emplois de uocare et de ses préverbes »





15h50-16h30



Daniela Scialabba (Pontifical Biblical Institute of Rome)



« Les deux versions latines de Jérôme du Psaume 33 (32) »





16h30-16h45 Pause





2 - 2 - L’histoire ecclésiastique



Président de séance : Eberhard Bons



16h45-17h25



Bruno Rochette (Université de Liège)



« Jérôme et la praefatio du Chronicon »





17h25-18h05



Laetitia Ciccolini (Sorbonne Université)



« Rufin traducteur et adaptateur : le point de vue des paratextes »







Mardi 15 novembre



2 - 3 - Flavius Josèphe : traductions et adaptations



Présidente de séance : Agnès Molinier Arbo



9h00-9h40



Serge Bardet (Université d’Évry)



« Traduire ou ne pas traduire les vocables hébraïques et araméens pour le lecteur grec : Flavius Josèphe entre stratégie et négligence ? »





9h40-10h20



Carson Bay (Université de Berne)



« From Josephus to Pseudo-Hegesippus: Toward a Theory of Translation between the Greek Bellum Judaicum and the Latin De Excidio Hierosolymitano »





10h20-11h



Anthony Ellis et Lena Tröger (Université de Berne)



« De l’haeresis à l’hérésie. La traduction des “écoles judéennes” de Josèphe dans la culture latine chrétienne »





11h-11h15 Pause





Session 3 : Langues anciennes, langues vernaculaires : la traduction dans l’Europe médiévale et renaissante



3 - 1 - Traduire les poètes



Présidente de séance : Virginie Leroux



11h15-11h55



Olivier Szerwiniack (Université de Picardie-Jules Verne)



« La traduction du De excidio Troiae de Darès en irlandais médiéval »





11h55-12h35



Juliette Prudhomme (Université de Strasbourg)



« Jacques de Billy, un poète humaniste traducteur de la poésie de Grégoire de Nazianze »





14h30-15h10



Marie Jeannot-Tirole (Université de Strasbourg)



« Érasme et Anselmo, traducteurs d’Euripide ou poètes ? »





15h10-15h50



Anne Morvan (Université de Nantes)



« Cassandre de la variante à la redéfinition. La traduction latine de la scène de Cassandre des Troyennes d’Euripide par Æmilius Portus (1597) »





15h50-16h10 Pause







3 - 2 - Traduction et transmission des savoirs



Président de séance : Étienne Wolff



16h10-16h50



Marina Díaz Marcos (Université de Castilla-La Mancha)



« Las traducciones de Gerardo de Cremona como vía de acceso a la Medicina grecolatina en el siglo XII »



16h50-17h30



Maria Teresa Santamaría Hernández (Université de Castilla-La Mancha)



« De la traducción medieval a la Medicina moderna : el Humanismo renacentista frente a Gerardo de Cremona »





Mercredi 16 novembre



9h-9h40



Constantin Raïos (Université de Toulouse)



« Juan de Mariana, traducteur d’Ælius Aristide »



9h40-10h20



Aurore Facchinetti (Université de Strasbourg)



« Réinventer la Rome antique en retraduisant les Anciens au XVIe siècle »





10h20-10h35 Pause



3 - 3 - Traductions et rétrotraductions des Modernes



Présidente de séance : Laetitia Ciccolini





10h35-11h05



Étienne Wolff (Université Paris Nanterre)



« Les traductions des Adages d’Érasme au XVIe siècle : l’exemple de la traduction italienne de 1550 »





11h05-11h45



Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Études)



« Pourquoi traduire en latin des œuvres françaises à la Renaissance ? Quelques études de cas »





11h45-12h30



Béatrice Guion (Université de Strasbourg)



« Traduire les Anciens à l’âge classique : pourquoi, pour qui ? »







12h30-12h45



Conclusions