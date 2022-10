Revendications des gens de théâtre, interprètes et techniciens (Sorbonne)

Dans le cadre du projet de recherche ThéPARis, le Centre de musique baroque de Versailles organise une journée d’études

en partenariat avec les Universités Côte d’Azur, Montpellier 3 et Sorbonne​ Université, consacrée aux revendications des gens de théâtre.



Des caprices de la chanteuse Antoinette de Saint-Huberty aux mémoires rédigés par Lekain à l’adresse des gentilshommes de la chambre, les revendications des gens de théâtre sont nombreuses. Si elles ont une importance variable selon qu’elles sont individuelles ou collectives, elles jouent un rôle indéniable dans la vie théâtrale parisienne au XVIIIe siècle. Dans le cadre du programme ThéPARis – Les Théâtres Parisiens sous l’Ancien Régime, il apparaît essentiel d’interroger cette pratique de revendication et de vérifier si, et comment, les réclamations des gens de théâtres produisent des effets sociaux, de circulation théâtrale, voire de véritables conséquences esthétiques, poétiques, spectaculaires. Cette journée d’étude entend précisément établir une typologie des revendications, en ayant pour objectif de mesurer la portée de celles-ci : est-ce que les gens de théâtre (acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, décorateurs) bénéficient de moyens d’action nécessaires pour obtenir gain de cause ? Quels leviers utilisent-ils pour parvenir à leurs fins ? Ceux-ci se révèlent-ils efficaces ? Il s’agira aussi de se demander si les exigences des acteurs et des autres gens de théâtre, varient selon les salles où ceux-ci exercent, et si comédiens, chanteurs, danseurs réclament les mêmes choses.



Programme

10h-13h

Emanuele De Luca, Barbara Nestola, Jennifer Ruimi

Femmes de théâtre et revendications : en guise d'introduction



Modératrice

Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)

Intervenantes :

Françoise Rubellin (Université de Nantes)

Revendications des joueurs de marionnettes : suppliques, procès et fictionnalisation

Marion Danlos (Université de Nantes)

L’affaire Ferrari : les revendications du tailleur de la Comédie-Italienne

Charline Granger (ENS Lyon)

« Pour des bouts de chandelles ». Les revendications des décorateurs de la Comédie-Française aux XVIIe et XVIIIe siècles

​14h30-18h

Modérateurs

Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université)

Sophie Marchand (Sorbonne Université)



Intervenants :

​Petra Dotlačilová (Stockholm University/CMBV)

Revendiquer les mains invisibles : les voix et les porte-paroles des ouvriers de costume à l’Opéra et à la cour

Suzanne Rochefort (Université Gustave Eiffel)

Marché du travail, circulations et revendications des comédiens et des comédiennes (Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle)

Lola Salem (University of Oxford)

L’emploi en tant qu’objet de revendications légales entre actrices rivales

Responsables scientifiques

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur – CTEL, ELCI)

Barbara Nestola (CESR-CMBV)

Jennifer Ruimi (Université Paul-Valéry Montpellier 3 – IRCL, UMR 5186)

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès : 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris



Entrée libre avec réservation obligatoire : theparis.seminaire@gmail.com