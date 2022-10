Cycle de conférences "Turbulences" (Paris)

Le cycle de conférences "Turbulences" réfléchit aux troubles ou catastrophes qui traversent notre époque et à la manière dont ils modifient notre expérience et notre perception du politique. Que nous portions porte notre attention sur des signaux forts comme les drames écologiques et les soulèvements sociaux ou sur des signaux plus faibles mais significatifs comme les pratiques, toujours plus nombreuses, de désertion, le présent apparaît de plus en plus difficile à déchiffrer.



Dans ces temps porteurs de nombreuses inquiétudes, les réactions sociales se multiplient. Il nous semble qu'elle renouvellent considérablement les habitudes démocratiques tant leurs expressions ne se laissent pas saisir par les méthodes classiques de délibération ou de négociation. À mesure que se développe un rapport d'incommunicabilité avec le pouvoir, au sens où ces refus du monde souvent lucides ne produisent aucune conséquence, la situation est plus propice à la violence et aux quêtes de débordements.



En convoquant de nombreux champs disciplinaires, ce cycle de conférences tente de qualifier ce présent incertain et les forces politiques antagoniques qui le traversent, que celles-ci soient réactives ou qu'elles ouvrent à des possibles désirables. Dans ce foisonnement des compositions de force, ce sont les capacités collectives à refaire monde qui exigent d’être pensées et expérimentées.



Le cycle poursuit un travail commencé l'an dernier grâce aux interventions de François Cusset, Arno Bertina, Tristan Garcia, Réjane Sénac Olivier Voirol.



Les rencontres ont lieu les jeudis de 19h à 21h, au Lieu-dit, 6 rue Sorbier, 75020.



Les invités de ce premier semestre 2022 sont :



22 septembre, Léna Balaud, L'action politique quand la nature se soulève



6/10, Michaël Bourgatte, Voir le sang des bêtes



20/10, Joëlle Zask, Places publiques et espaces démocratiques



17/11, Marielle Macé, Parler pour respirer



1/12, Simon Ridley, L'alt-right de Berkeley à Christchurch



15/12, Alain Damasio, La furtivité qui vient.