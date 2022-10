Enseignement des langues et pratiques théâtrales : oralité, mise en scène, technicité (Inalco, Paris)

Colloque international

Enseignement des langues et pratiques théâtrales : oralité, mise en scène, technicité

Organisé par l’équipe PLIDAM, sous la responsabilité de Chanyueh LIU

« Le monde entier est un théâtre

Où tous – les hommes, les femmes – sont de simples acteurs.

Ils y ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun

Joue bon nombre de rôles dans sa vie […]. »

(Shakespeare, Comme il vous plaira, II, 7.)



Voix caractérisée, gestuelle codifiée, lecture soignée, déplacements programmés et improvisés dans différentes directions, objets ou accessoires d’enseignement ordinaires et insolites mis en jeu, avec un contrôle et une réorganisation temporelle de l’enseignement… tous ces éléments peuvent aisément transformer une simple « salle de cours » en une véritable « scène de spectacle ». Si bien que lorsqu’un apprenant sort d’un cours ou d’une conférence en se sentant enthousiasmé, satisfait et comblé, il peut ressentir un sentiment similaire à celui d’avoir assisté à une représentation scénique.



Les enseignants ont des objectifs pédagogiques, gèrent les problèmes de la classe, essaient de faire passer des informations didactiques. Ils ont recours pour toutes ces tâches à des outils pédagogiques, et parfois à des productions visuelles, aux techniques vocales et musicales, à la gestuelle, aux mouvements de danse et à des jeux d’acteur… Consciemment ou inconsciemment, ils parviennent à construire un « numéro », à faire naître leur personnalité de comédien, à monter des sketchs et des scénarios. Par ailleurs, avant d’entrer dans la classe, l’enseignant a parfois besoin de se mettre dans un état d’esprit particulier, d’incarner tel ou tel personnage, de revoir ses répliques et de réviser les intrigues préparées en amont.



La porte d’entrée de la salle de cours devient la frontière qui relie le monde du quotidien à celui du jeu ; le passage vers l’estrade devient le chemin qui mène l’enseignant jusqu’à la scène. Certes, il existe toujours des obstacles à surmonter, et notamment des soucis techniques, mais lorsque la séance pédagogique démarre, the show must go on, l’enseignant a conscience qu’il est en « représentation ».



De ce fait, il existe fondamentalement une théâtralité dans tout acte pédagogique : dans l’enseignement des langues, on développe des enseignements de théâtre à l’intérieur des salles de cours. Bien des enseignants – de langues notamment – appliquent les techniques théâtrales de la didactique. Ils deviennent en quelque sorte acteurs/performeurs par excellence.



Dans le sens inverse, les acteurs eux-mêmes développent des techniques pédagogiques afin de démontrer et d’assumer leur formation en théâtre, voire même en langues. Par conséquent, de nombreuses similitudes existent entre le métier d’enseignant de langues et le métier de comédien. C’est ce double enjeu entre le rôle d’enseignant et le rôle d’acteur, et l’ensemble de ces jonctions d’expériences vécues que nous avons en tant qu’apprenants, enseignants, auditeurs, conférenciers, participants, observateurs, formateurs ou bien spectateurs, qui nous amènent à nous interroger sur les interactions et les articulations entre théâtre et enseignement des langues.



Un tel projet nous conduit à nous poser une série de questions : en quoi consiste la théâtralité dans l’enseignement ?

• Quelles définitions, quelles théories ?

• Existe-t-il une universalité des pratiques ?

• Quelles différences existe-t-il selon les aires culturelles ?

• Comment enseignants et acteurs vivent-ils et expliquent-ils cette situation de proximité ?

• Les enseignants devraient-ils être encouragés à suivre une formation en théâtre ?

• Être à la fois enseignant et acteur peut-il être la source d’une nouvelle identité professionnelle ?

• Comment la voix, la posture et la gestuelle sont-elles exploitées dans l’apprentissage des langues ?

• Quelles sont les techniques théâtrales développées par les enseignements en présentiel et en distanciel ?

• De quelle manière choisir les textes théâtraux pour enseigner les langues ?

• Le choix peut-il être motivé par le contexte interculturel et sociopolitique ?

• Comment les textes des pièces de théâtre sont-ils exploités en travaux pratiques dans les cours de langue ?

• Le théâtre peut-il devenir une innovation au service de l’apprentissage à l’université ?

• Comment le théâtre est-il enseigné dans les différentes aires culturelles ?

• En dehors de la salle de langues, où s’exprime cette théâtralité dans l’enseignement ?



Pour répondre à toutes ces interrogations, nous proposons une réflexion scientifique collective qui permettra de croiser les points de vue de plusieurs champs disciplinaires.

