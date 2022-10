Autour de l'anarchie : nouvelles perspectives métaphysiques et politiques (séminaire "L'écriture de la pensée", Sorbonne Université)

Autour de l'anarchie, nouvelles perspectives métaphysiques et politiques (Catherine Malabou)

Séminaire "L'écriture de la pensée", de Bruno Clément & François Noudelmann

La première séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra le vendredi 7 octobre de 15:00 à 17:00 (heure de Paris) / de 9:00 à 11:00 (heure de New York).

Nous aurons le plaisir d'y recevoir Catherine Malabou. Elle s'entretiendra avec François Noudelmann.

Voici le résumé que les PUF donnent de son dernier livre, consacré précisément à l'anarchie :



"Pourquoi certains philosophes parmi les plus importants du XXe siècle ont-ils élaboré des concepts d’anarchie indispensables pour comprendre la situation contemporaine de la pensée en matière d’éthique et de politique sans jamais toutefois se reconnaître anarchistes ? Comme si l’anarchisme était quelque chose d’inavouable, qu’il faudrait cacher alors même qu’on lui vole l’essentiel : la critique de la domination et de la logique de gouvernement.



Au fil de l’interprétation critique de textes d’Aristote, Schürmann, Levinas, Derrida, Foucault, Agamben et Rancière, se dégagent dans cet ouvrage les éléments d’une pensée du « non-gouvernable , qui va bien au-delà d’un appel à la désobéissance ou d’une critique convenue du capitalisme.



Au moment où s’éveille la conscience planétaire du besoin de politiques alternatives, Catherine Malabou propose de réélaborer une pensée philosophique de l’anarchisme. La seule qui permette d’interroger la légitimité même de la domination gouvernementale et de bousculer notre confiance en la nécessité d’être dirigés pour survivre."



Catherine Malabou est professeure de philosophie à l'Université de Kingston (Royaume Uni) et à l'Université d'Irvine en Californie. Ses derniers ouvrages incluent Avant Demain, Épigenèse et rationalité (PUF, 2016), Le Plaisir effacé, Clitoris et pensée (Payot-Rivages, 2021) et Au Voleur! Anarchisme et philosophie (PUF, 2022).



Catherine Malabou nous parlera depuis New York (elle est actuellement Visiting Professor à New York University), elle ne sera donc pas présente physiquement en Sorbonne (Bibliothèque du 19e siècle) où le séminaire se réunira. La salle est dotée d'un écran qui nous permettra de communiquer facilement avec Catherine Malabou et François Noudelmann. Si vous voulez rejoindre le séminaire dans la salle de la Sorbonne, faites à Bruno Clément (bpe.clement@gmail.com) la demande d'une invitation, indispensable pour pénétrer dans l'enceinte de l'université.

Lieu : Sorbonne Université, 14 rue Cujas, 75005 Paris, Escalier I, 2e étage, Bibliothèque du 19e siècle

Lien Zoom de la séance : https://nyu.zoom.us/j/91548092989