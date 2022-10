Henri de Riedmatten, Le suicide de Lucrèce. Éros et politique à la Renaissance

Ce livre examine pour la première fois la représentation du suicide de Lucrèce dans l’art de la Renaissance, au sud et au nord des Alpes. Il en étudie de façon inédite les pérégrinations et les transformations figuratives, selon une méthodologie renouvelée de l’histoire de l’art qui convoque l’histoire matérielle, l’histoire de la pensée politique, l’histoire littéraire et religieuse ou encore les études de genre autour de la figure de Lucrèce.