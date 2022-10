L'acte créateur (Maison Joë Bousquet, Carcassonne)

Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022: rencontre sur l'Acte créateur, organisée par René Piniès et Yannick Gayraud.

- Le 28 octobre à 18h: René Piniès, "L'acte créateur de Guy Lévis Mano", visite de l'exposition à la Maison Joë Bousquet

- Le 29 octobre:

10h-13h: Charles Gayraud, présentation de Sonia Cantalapiedra, suivie de la projection du film Saint-Alban, une révolution psychiatrique et d'un échange avec Sonia Cantalapiedra, Marie Bonnafé, Jacques Tosquellas.

15h-18h30: rencontre avec Joana Maso, commissaire de l'exposition La Déconniatrie, Art, exil et psychiatrie autour de François Tosquelles (Les Abattoirs, Toulouse, 2022), et éditrice de F. Tosquelles, soigner les institutions. Avec la participation de Mireia Sallares, réalisatrice du film, Histoire potentielle de F. Tosquelles, la Catalogne et la peur et l'association Métiers à tisser.

Entrée libre. Réservation conseillée auprès de l'organisateur.