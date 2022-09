N. Murena, Le "mime de rien" de Philippe Lacoue-Labarthe

On considère souvent Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007) comme un philosophe auteur de poèmes ; et s’il s’agissait, au contraire, d’un écrivain auteur de livres de philosophie ? Inscrite dans le champ de la littérature comparée, cette étude monographique sur l'œuvre de Philippe Lacoue-Labarthe propose de considérer l'écriture de ce dernier comme le creuset de son activité de pensée. Repartant de la lettre des poèmes du recueil Phrase, mais aussi de L'"Allégorie", Postface à La Disparition et de ses traductions de poèmes et de tragédies, il s'agit ainsi d'explorer les jalons d'une poétique littéraire de Philippe Lacoue-Labarthe et de comprendre comment celle-ci influence plus qu'elle ne reflète simplement ses réflexions sur l'art, la politique ou la métaphysique.

Nicolas Murena est professeur agrégé de lettres modernes (2014), docteur de l’ENS de Lyon (2019) et chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches Comparées sur la Création (CERCC).