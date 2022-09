Constellation Cendrars 2022, n° 6 varia



Sous la direction de Christine Le Quellec Cottier, Claude Leroy



Paris, Classiques Garnier, Constellation Cendrars, 2022



Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.



Christine Le Quellec Cottier, Claude Leroy

Éditorial / Editorial 11

INÉDITS

Claude Leroy

Un couple de fantômes / A pair of ghosts 17

Blaise Cendrars

La Rumeur du monde 21

Table (1953) / Table (1953) 22

Pro domo. VII. La Belle Époque /

Pro domo VII. The Golden Age 28

La radio / The Radio 29

1. El Dorado 29

2. Henry Miller à Big Sur / Henry Miller at Big Sur 32

3. Prisonnier des ondes : Archives sonores /

Prisoner of the airwaves : sound archives 35

DOCUMENTS

Jean-Carlo Flückiger

Conrad Moricand (1887-1954) 41

Conrad Moricand

Portrait astrologique de Blaise Cendrars /

Astrological portrait of Blaise Cendrars 47

Conrad Moricand

Deux lettres à Blaise Cendrars / Two letters to Blaise Cendrars 49

Érik Bullot

Les lilas de Riez. En compagnie de Blaise Cendrars /

Riez’s lilacs. With Blaise Cendrars 53

DOSSIER

L’ÉCRIVAIN ET SES ÉDITEURS

(II)

Jehanne Denogent

« Il est rond et carré en affaires ».

Louis Brun et Blaise Cendrars /

“He is round and square in business”

Louis Brun and Blaise Cendrars 63

Bastien Mouchet

L’aventure éditoriale de L’Homme foudroyé.

Cendrars et Jean Vigneau /

The editorial adventure of L’Homme foudroyé.

Cendrars and Jean Vigneau 83

Fabien Dubosson

Cendrars, Nimier et La Table Ronde.

Une amitié en temps de « Guerre froide » éditoriale /

Cendrars, Nimier and La Table Ronde.

A friendship in a time of editorial “cold war” 105

Jean-Carlo Flückiger

Cendrars et Doisneau vont en banlieue /

Cendrars and Doisneau go to the suburbs 125

Damiano de Pieri

« Une anthologie de vos poèmes ». Guy Tosi et la première

édition bilingue des poèmes de Blaise Cendrars /

“An anthology of your poems”.

Guy Tosi and the first bilingual edition of Blaise Cendrars’ poems 147

CHRONIQUES

Événements 2021-2022 / The events 2021–2022 167

Fabien Dubosson, Vincent Yersin

Vie des archives / Archives’ life 173

Thierry Jugan

Le Trésor du bibliophile. Quelques plaquettes

de Cendrars peu connues voire ignorées /

The bibliophile’s treasure.

A few not very known even ignored booklets from Cendrars 175

Bibliographie / Bibliography 181

COMPTE RENDU

« Correspondance André et Natacha Beucler-Pierre et Odette

Bost, 1925-1975. Un demi siècle d’amitié », Plaisirs de Mémoire

et d’Avenir, Les Cahiers de l’Association André Beucler

(Myriam Boucharenc) 189

Jehanne Denogent, Annie Lachaise

Vie des associations / Associations News 193

Résumés/Abstracts 201