Poésie antique/ poésie contemporaine : face à face, affleurement, empreinte (Caen)

Poésie antique/ poésie contemporaine : face à face, affleurement, empreinte



13 et 14 octobre 2022

Amphi MRSH, Université de Caen



Colloque organisé par Anne Gourio et Claire Lechevalier (LASLAR)





Le colloque « Poésie antique / poésie contemporaine : face à face, affleurement, empreinte » a pour objectif d’explorer les modes de présence de la poésie antique dans la poésie d’aujourd’hui comme autant de mises en relation de l’une et l’autre. Il appréhende la poésie antique comme un ensemble meuble et mouvant de mythèmes, de références cachées, de formes et de figures enfouies modelant l’imaginaire et la mémoire, tant individuels que collectifs : comment la matière poétique antique visite-t-elle le présent, le hante-t-elle ou l’irrigue-t-elle ? Comment est-elle convoquée ou invoquée par la poésie contemporaine ? comment fait-elle irruption ou effraction dans celle-ci ? Et comment la présence vivace de l’antique entre-t-elle en tension avec la tentation mélancolique ?



Programme :



Jeudi 13 octobre

14h : accueil et présentation



Poésie antique / Écopoétique contemporaine



14h15 : Irène Gayraud (Sorbonne-Université) : « Écopoétique du mythe d'Orphée chez Philippe Jaccottet »



14h45 : Franck Collin (Université des Antilles) : « Poésie de Pascal Quignard : l’Arcadie sauvage dans Les Paradisiaques et L’Amour la mer »



15h15 : Claire Paulian (Université Paris Cité) : « Écologiques de Michel Deguy et Le Souci de la terre de Frédéric Boyer » : deux reprises écopoétiques des Géorgiques de Virgile »



15h45 : discussion

16h : pause



16h15 : Table-ronde avec Frédéric Boyer et Emmanuel Lascoux animée par Claire Lechevalier : « Traduire la poésie antique aujourd’hui »



20h : IMEC (abbaye d’Ardenne) : Grand-soir « Homère » avec Emmanuel Lascoux et Caroline Fourgeaud-Laville





Vendredi 14 octobre

Figures mythiques retraversées



9h30 : Laure Himy (Université de Caen Normandie) : « Sur un usage inattendu de l'Antique dans Les Planches courbes d’Yves Bonnefoy. Le sommeil d'Ulysse »



10h : Marie Frisson (Sorbonne Nouvelle) : « Icare et Actéon, des Orphée inversés ? Envers et revers poétiques du désir de divinité dans Icare crie dans un ciel de craie et dans La Jonction de Martin Rueff »



10h30 : discussion

10h45 : pause



11h : Julie Dekens (traductrice) : « Éclats d’Eurydice : penser « la foudre des origines » chez Muriel Stuckel »



11h30 : Lydie Cavelier (Université de Picardie) : « Les hiatus de Diane dans la trilogie de Sophie Loizeau »



12h : discussion



Poètes face à face : nouveaux enjeux du dialogue



14h30 : Lise Bello (Université du Havre) : « Le palais de Mnémosyne : va-et-vient poétique dans Voguer de Marie de Quatrebarbes ».



15h : Nicolas Servissolle (Université Paris 8) : « Jude Stéfan et Emmanuel Hocquard, extrêmes-contemporains de Catulle et Lucrèce »



15h30 : Bénédicte Gorrillot (Université Polytechnique des Hauts-de-France) : « Jean-Pierre Verheggen : portrait de l’artiste en Jules Chinchard catasfiorique »



16h : discussion



16h30 : fin du colloque