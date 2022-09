"L’Ukraine choisit l’Europe. Les années folles 1920, explosion culturelle et ses conséquences », conférence sur l’avant-garde de Kharkiv dans la littérature ukrainienne", par Yaryna Tsymbal (Inalco, Paris)

« L’Ukraine choisit l’Europe. Les années folles 1920, l’explosion culturelle et ses conséquences »

Les années 1920 ont été une courte période de création de la culture ukrainienne indépendante, appelée communément l'avant-garde ukrainienne. Le théâtre, la peinture, la littérature, le cinéma, la musique, l'architecture et la photographie ukrainiens ont démontré un potentiel puissant et ont révélé de nombreux talents au succès international. C'était un art jeune et très audacieux, compréhensible au monde entier sans traduction.

Dans les années 1930, à l'ère des « portes hermétiquement fermées, » commence une colonisation culturelle totale sous le couvert de la politique nationale de Staline. Des centaines d'artistes sont morts pendant la Grande Terreur. Pourtant, l'énergie culturelle de ces années nourrit encore aujourd'hui la culture ukrainienne.

Yaryna Tsymbal est une critique littéraire et éditrice ukrainienne, enseignante et chercheuse en littérature des années 1920 et sur le thème de l'avant-garde ukrainienne. Elle est chercheuse du département de littérature ukrainienne du XXe siècle et de la littérature contemporaine de l'Institut de littérature de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine.