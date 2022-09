Racine en musique (Vézelay)

Colloque Racine en musique

29, 30 septembre et 1er octobre 2022

La Cité de la Voix – Centre national d’art vocal

4 rue de l'Hôpital – 89450 Vézelay



Avec le soutien de la Cité de la Voix – Centre national d’art vocal, de l’EUR Translitterae / Paris Sciences & Lettres et de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM – UMR 8132 CNRS / ENS).





Jeudi 29 septembre



14h Ouverture du colloque

François Delagoutte (dir. Cité de la Voix), Caroline Mounier-Vehier (Translitterae / PSL, ENS)



14h30 Thomas Leconte (Centre de Musique Baroque de Versailles)

Racine, la musique et les musiciens



Session 1 : Inspirations raciniennes dans l’Europe du XVIIIe siècle

Modération : Thomas Leconte (Centre de Musique Baroque de Versailles)



16h François Lévy (IHRIM)

Andromaque à Florence : l'Astianatte d'Antonio Salvi pour le Teatro del Pratolino en 1701



16h30 Jean-Philippe Grosperrin (Université Toulouse Jean Jaurès)

Racine à Berlin (1748-1751). Sur la dramaturgie des opéras Ifigenia in Aulide, Mitridate et Britannico de Leopoldo de Villati et Carl Heinrich Graun



Vendredi 30 septembre



Session 2 : Représentations et réinterprétations d’Esther et Athalie

Modération : Julia Gros de Gasquet (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)



10h Violaine Anger (Université d’Evry / CERCC)

Racine et le récit : le cas du récit d’Athalie et son influence possible à l’opéra



10h30 Yseult Martinez (Université d’Angers)

Les héroïnes raciniennes, Haendel et la naissance de l’oratorio anglais



11h Charline Granger (ENS de Lyon)

Athalia de Mendelssohn, ou ce que l’oratorio allemand a fait à la tragédie française



Session 3 : D’une Bérénice à l’autre

Modération : Aude Ameille (Université de Lille)



14h30 Georges Zaragoza (Université de Bourgogne)

La Bérénice de Magnard : un choix difficile entre Racine et Wagner



15h Julia Gros de Gasquet (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Bérénice de Michael Jarrell (Opéra de Paris, 2018) : une réécriture à la lettre



Session 4 : Voix et visages de Phèdre

Modération : Violaine Anger (Université d’Evry)



16h Caroline Mounier-Vehier (Translitterae, PSL / ENS)

Trajectoires de Phèdre sur la scène lyrique européenne du XVIIIe siècle à nos jours



16h30 Aude Ameille (Université de Lille)

Racine sur la scène opératique après 1945



17h Ariane Issartel (Université de Strasbourg)

« Qui chante son mal finit par l’enchanter » : à propos de Trézène Mélodies





Samedi 1er octobre



10h30 Interpréter Haendel aujourd’hui

Rencontre avec Paolo Zanzu et les élèves de la master class



11h30 Atelier de pratique artistique :

Julia Gros de Gasquet

Dire et jouer l’alexandrin de Racine aujourd’hui



15h Concert de fin de master class

avec Paolo Zanzu et les élèves de la master class

Pour l'atelier et le concert du samedi, accès libre sur réservation au 03 86 94 84 30.