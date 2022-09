Le corps envahi dans la littérature italienne (XIXe-XXIe s.) – Il corpo invaso nella letteratura italiana dei secoli XIX-XXI (Grenoble)

Depuis quelques décennies ont fleuri les études, qui, dans des champs disciplinaires très divers, ont renversé la primauté traditionnelle que l’Occident octroyait à la dimension psychique de l’être humain (esprit, âme, intellect) pour faire place au corps, non comme simple substrat matériel et biologique, mais comme construction historique au statut varié, pensé et envisagé selon des perspectives culturelles très différentes, et pris dans un réseau dense de relations sociales, politiques et symboliques. Portés par ce mouvement, nous nous proposons d’examiner le rôle que joue la littérature dans la définition de cet habitat véritable des êtres vivants, et plus précisément, de mettre en évidence les différentes formes d’« invasion » qui se font jour dans la littérature italienne depuis le décadentisme jusqu’aujourd’hui.

Ce qui retient notre attention ce sont les formes d’intrusion les plus variées, comme la possession démoniaque ou d’autres infiltrations surnaturelles, les parasites et les agents extérieurs qui s’installent dans la chair, les sensations de pureté et d’impureté, les troubles du comportement alimentaire, la souffrance et la privation chroniques, sans négliger les « intrusions » qui ne sont pas d’ordre pathologique, mais s’avèrent déformantes et source de grands changements telles que la grossesse, la greffe, la chirurgie et l’hybridation de ce qui relève du biologique et de l’artificiel. Toujours d’un point de vue strictement concret entrent également dans cette réflexion la représentation du viol et de certaines pratiques sexuelles, et d’un point de vue socio-anthropologique, l’immigration et le colonialisme. Les drogues, l’alcoolisme et d’autres types de dépendance qui ont un impact physique constituent aussi un terrain d’enquête fertile et propice.

Nous nous donnons pour objectif de réfléchir à la manière dont la littérature contribue à mettre en scène des expériences corporelles individuelles et sociales, à modeler et à interroger la matière physique avec laquelle l’homme habite le monde, en nous appuyant sur des notions comme celles de frontière, de franchissement et de violation, d’intégrité et d’extranéité, d’incorporation, de passivité.



Une retransmission Zoom est prévue. Pour obtenir le lien, veuillez écrire à l'une des adresses suivantes :

diego.pellizzari@univ-grenoble-alpes.fr



emanuela.nanni@univ-grenoble-alpes.fr

—

Programme



9h30. Accueil des participants

9h45. Lisa El Gahoui – Dalle mutazioni antropologiche ai corpi mutanti. Percorso nella poetica pasoliniana degli anni ’70.

10h30. Marie Fabre – Cartoline dal paradiso : drogue, invasion et autodestruction chez Elsa Morante.

11h15. Pause-café

11h30. Marie Thirion – Un « poing de soleil ». Du corps au travail au corps en révolte : la poésie de Ferruccio Brugnaro.

Pause déjeuner

14h30. Michela Toppano, Les intrusions dans le corps dans la littérature d’anticipation italienne au début du XXe siècle.

15h15. Stefano Lazzarin – Stupro, ovvero: integrazioni « fuori tempo massimo » a una voce del DTL.

16h00. Pause-café

16h15 Isabella Tomassi – L’aggressività del bene. Letture edite e inedite.