Colloque international / Congreso internacional : « La place des femmes dans l’hispanisme : les pionnières » / «Ser mujer e hispanista: el papel de las pioneras» (Paris)

Colloque international / Congreso internacional



« La place des femmes dans l’hispanisme : les pionnières »



«Ser mujer e hispanista: el papel de las pioneras»



Université Sorbonne Paris Nord et Unité de recherche pluridisciplinaire Pléiade



Centre de Recherche sur l’Espagne Contemporaine (CREC) de l’Université Sorbonne Nouvelle



6 et 7 octobre 2022, Salle Athéna, Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris



Entrée libre





Argumentaire

Comme dans bien d’autres domaines des sciences et des lettres, l’hispanisme est, à ses débuts, une affaire d’hommes. Les candidates au baccalauréat et celles qui poursuivaient leurs études sur les bancs de l’université étaient bien rares à la fin du XIXe siècle. En France, l’hispanisme devint académique entre 1884 et 1900, tout d'abord grâce à l'action isolée de quelques professeurs qui manifestaient un goût pour l'histoire, la littérature et l'art du pays voisin, principalement à Paris d’abord, puis Toulouse, Bordeaux et Montpellier. À la fin du XIXe siècle, l’espagnol commença à être enseigné dans le secondaire, puis l’agrégation fut créée en 1899. Il fallut attendre la Première Guerre mondiale pour voir apparaître les premières femmes lauréates, qui vinrent occuper les places laissées vacantes par les hommes mobilisés sur le front. Bien que le début des années 1920 fût marqué par un retour en force des hommes parmi les lauréats, un pas décisif avait été franchi, et progressivement une certaine mixité allait commencer à s’instaurer.



Quelle serait la carrière de ces premières hispanistes ? Est-elle comparable à celle de leurs homologues masculins ? Étaient-elles mieux acceptées dans certaines sphères, tandis que d’autres restaient principalement réservées aux hommes ? Pouvaient-elles aspirer à la même reconnaissance que ces derniers à une époque où, par exemple, l’attribution du prix Goncourt à une femme avait suscité de vives polémiques ? À première vue, l’enseignement semble être la voie privilégiée par nombre d’entre elles. Elles sont rares à rédiger une thèse, à la différence des agrégés de leur génération ou plus âgés. De même, la proportion d’articles qu’elles signaient dans les revues scientifiques était infime en comparaison de la production masculine. Ce fut par la traduction que nombre de femmes accédèrent à la littérature, contribuant ainsi à la circulation internationale des textes.



Ce colloque s’intéressera aux itinéraires singuliers et collectifs des pionnières de l’hispanisme, à leur degré d’intégration ou de marginalisation dans le(s) réseau(x) de la discipline, de l’université et du monde des arts et des lettres, au rôle et à la place qui furent les leurs en leur temps. Loin de se limiter aux hispanistes françaises, ce colloque entend récupérer la mémoire d’hispanistes de tous horizons, ayant développé leur activité en lien avec l’Espagne ou l’Amérique Latine.





Programme



Jeudi 6 octobre





9h15. Accueil



9h45. Ouverture du colloque : Françoise Palleau-Papin, directrice de Pléiade ; Marie Franco et Evelyne Ricci, co-directrices du CREC



10h00. Présentation : Cécile Fourrel de Frettes et Ivanne Galant



Table 1 : Les pionnières et les institutions de l’hispanisme



Présidence de séance : Ivanne Galant



10h15. Présentation inaugurale de Nancy Berthier, Professeure en études hispaniques, Directrice de la Casa de Velázquez, Madrid)



10h30. Bernat Hernández (Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne), « Our own early history… Las pioneras norteamericanas y el primer latinoamericanismo del siglo XX ».



10h50. Luis G. Martínez del Campo (Docteur en Histoire de la Universidad de Zaragoza, Espagne), « Académicas anónimas: La incorporación de las mujeres a la comunidad profesional de hispanistas británicos, 1920-1980 ».



11h10. Marcin Sarna (Université Pédagogique de Cracovie, Pologne), « Las pioneras del hispanismo en Polonia : el caso de Maria Strzalkowa ».



11h30-12h00. Débat



12h00. Déjeuner





Table 2 : Les pionnières en voyage



Présidence de séance : Brice Castanon-Akrami



14h. Ivanne Galant (Université Sorbonne Paris Nord, CREC / Pléiade), « Voyageuses françaises en Espagne : de l’aventure à l’hispanisme ».



14h20. Allison Taillot (Université Paris Nanterre) et Virginie Gautier N’Dah-Sékou (UPEC), « Guerre d’Espagne et femmes de presse : quand les reportrices et les photoreportrices sont en première ligne »



14h40. Cécile Fourrel de Frettes (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade / CREC), « Le voyage en Espagne de Renée Lafont, hispaniste et écrivaine »



15h-15h30. Débat et pause



Table 3 : Les pionnières et l’art espagnol



Présidence de séance : Cécile Vincent-Cassy



15h30. Karine Durin (Université de Nantes), « L’héritage ignoré de Frances Yates (1899-1981)? Retour sur la culture hermétique du XVIIe siècle espagnol ».



15h50. Pere Gifra-Adroher (Université Pompeu Fabra de Barcelone, Espagne), « Elizabeth Robins Pennell y el hispanismo estadounidense de finales del siglo XIX ».



16h10. Isabel María Rubio Aparicio (chercheuse et écrivaine, Espagne), « Madame Infante, l’esprit de Goya. Jeannine Baticle ».



16h30-17h. Débat et pause



17h. Conférence de clôture : Efe Ruth Maicas et Marga Moreno Conde (Conservatrices du Musée Archéologique National, Madrid, Espagne), « Recuperar la memoria en femenino, las pioneras de los museos en España ».



17h40. Débat.



Présidence de séance : Cécile Fourrel de Frettes



18h. Fin de la première journée du colloque





* *



Vendredi 7 octobre





9h15. Accueil



9h45. Conférence inaugurale : Rebecca Rogers (Professeure en histoire de l’éducation, Département Sciences de l’éducation, Université de Paris, Cerlis, CNRS), « L’accès des femmes à l’université en France, perspectives historiques et comparatives ».



10h25. Débat.



Présidence de séance : Ivanne Galant



Table 4 : Les médiatrices de la littérature hispanique



Première partie : les traductrices



Présidence de séance : Cécile Fourrel de Frettes



10h45. Noelia Pousada Lobeira (Universidad de Vigo), « Autoridad femenina y ambición literaria en la carta en español de Francisca de Passier al conde de Fuentes (1605) ».



11h05. Irene Atalaya (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne), « Mathilde Pomès, femme de lettres et hispaniste au service de la traduction. La generación del 27 à travers son œuvre ».



11h25. Marian Panchón Hidalgo (Universidad de Granada, Espagne) : « Traducir para universalizar: el epistolario de Mathilde Pomès (1886-1977) como testimonio de su labor traductora y visibilizadora en Francia ».



11h45-12h30. Débat



12h30. Déjeuner



Deuxième partie : Renée Lafont, de la traduction à la médiation



Présidence de séance : Marian Panchón Hidalgo



14h00. Hanane Mostefa (Universidad de Tlemcen de Abou Beker Belkaid, Algérie), « Pioneras traductoras en el olvido: la hispanista Renée Lafont como ejemplo ».



14h20. Julie Fintzel (Le Mans Université, Laboratoire 3L. AM), « Renée Lafont, passeuse de culture France-Espagne. Au-delà de la traduction ».



14h40-15h10. Débat et pause



Troisième partie : Contre-points : L’œuvre pionnière des philologues d’Espagne et d’Amérique latine dans le rayonnement de littérature hispanique



Président de séance : Juan Carlos Baeza Soto



15h10. Beatriz Domingues López (Universidad de Málaga), « Cultura y prensa dirigida por mujeres: revistas hispanas del siglo XIX »



15h30. Rosa Bono (Universidad Autònoma de Barcelona, Espagne), « El comparatismo de María Rosa Lida ».



15h50. Rosa Vesta López Taylor (Universidad de Guadalajara) et Alejandra Carolina Díaz (Université de Bordeaux), « Del Siglo de Oro a las barriadas lumpen de la Ciudad de México: Helena Beristáin Díaz, filóloga, lingüista y divulgadora de la lengua y cultura hispánicas (1927-2013) ».



15h50-16h20. Débat et pause



16h20. Conférence de clôture : Christine Orobitg (Aix-Marseille Université), « Las dos Yolandas : la poétesse Yolanda Westphalen (1925) et l’universitaire Yolanda Westphalen (1954), naissance et généalogie de voix féminines dans l’hispanisme ».



17h. Débat



Président de séance : Juan Carlos Baeza Soto



17h30. Conclusions et clôture du colloque. Ivanne Galant et Cécile Fourrel de Frettes







Comité scientifique



Juan Carlos Baeza Soto (Université Sorbonne Paris Nord-Paris 13, Pléiade).

Brice Castanon-Akrami (Université Sorbonne Paris Nord-Paris 13, Pléiade)

Javier Domínguez-Arribas (Université Sorbonne Paris Nord-Paris 13, Pléiade).

Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREC)

Hélène Frison (Université Sorbonne Paris Nord-Paris 13, Pléiade)

Eva Lafuente (Ecole polytechnique – Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREC)

Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREC)

Marian Panchón Hidalgo (Université de Grenade, Espagne)

Sarah Pech-Pelleter (Université Sorbonne Paris Nord-Paris 13, Pléiade)

Marcin Sarna (Université Pédagogique de Cracovie, Pologne)

Jorge Villaverde (Université Catholique de Lille, Sorbonne Université, CRIMIC)

Cécile Vincent-Cassy (Cergy Paris Université, UMR Héritages)