Gabriel-François Coyer, La Découverte de l’île Frivole (éd. J.-A. Perras)

Édition critique bilingue par Jean-Alexandre Perras

La Découverte de l’île Frivole (1751) se présente comme un épisode inédit du Voyage autour du monde de l’amiral anglais George Anson. Le texte décrit ses aventures sur une île dont les habitants, nommés Frivolites, sont tout entiers occupés de modes, de coiffures, de romans, et de desserts historiés. Cette parodie chatoyante présente un tableau sévère mais enjoué de la France des premières années du siècle de Louis XV. Elle résonne avec les pages les plus critiques de Jean-Jacques Rousseau contre le luxe et la mollesse du siècle, ou celles, ironiques, que Voltaire fit paraître contre ses compatriotes. Elle n’épargne pas non plus les Anglais, alors que l’anglomanie bat son plein.

Son auteur, Gabriel-François Coyer (1707-1782), a été jésuite repenti, satiriste, moraliste, pédagogue et voyageur. S’étant d’abord fait connaître par ses petites brochures satiriques, réunies en 1754 dans des Bagatelles morales, il a donné aussi dans la politique en publiant la Noblesse commerçante, qui eut un succès de controverse, de même que l’Histoire de Sobieski, qui lui a valu la Bastille. Philosophe, Coyer l’est par son esprit ironique, sa muse piquante, mais aussi par sa conscience aiguë des ridicules de son siècle et des égarements de sa nation, et son engagement contre les abus du pouvoir, temporel et spirituel.

Ce volume offre la première édition critique bilingue d'un texte qui, en son temps, a fait beaucoup de bruit, tant en France qu'en Angleterre.