Sentir-penser des mondes en relation

Hommage à Anne-Laure Bonvalot

Jeudi 20 octobre 2022 de 14h30 à 19h

Université Paul-Valéry, Montpellier, site de St Charles 2, salle 003-Caryatides

(en présentiel et en distanciel : à suivre sur youtube en livestream https://youtu.be/N7CXzHOd6tk)

L'unité de recherche ReSO organise un séminaire en hommage à Anne-Laure Bonvalot, maîtresse de conférences en Études hispaniques, qui nous a quittés le 10 janvier 2022 à l'âge de 38 ans à la suite d'une grave maladie. Elle était membre de ReSO et du GIS Théories et pratiques du care.



Le séminaire présente différents aspects des activités scientifiques, littéraires et politiques de Anne-Laure Bonvalot: son travail de critique littéraire, de traductrice et d'enseignante, son engagement pour le développement de l'écopoétique des Suds, son militantisme.



Intervenants:

Angela Biancofiore, Nathalie Sagnes-Allem, Séverine Valiente, Jean-François Carcelen, Ahmad Joumblat, Jérôme Cantié, Alfonso Cervera, Agnès Delage, Bénédicte Meillon