Un continent entre les langues

La question de la traduction, de l’universel et du pluriel, est au cœur de l’œuvre de Souleymane Bachir Diagne, l’une des voix africaines contemporaines les plus écoutées. On lui doit notamment un essai déjà salué par Fabula : En quête d’Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale, coécrit avec Jean-Loup Amselle (2018). Au printemps dernier, il a fait paraître toujours chez Albin Michel De langue à langue. L'hospitalité de la traduction. Si la traduction manifeste le plus souvent une relation de profonde inégalité entre langues dominantes et langues dominées, elle peut aussi être source de dialogue, d’échanges, de métissage, y compris dans des situations d’asymétrie, propres notamment à l’espace colonial, où l’interprète, de simple auxiliaire, devient un véritable médiateur culturel. Faire l’éloge de la traduction, "la langue des langues", c’est célébrer le pluriel de celles-ci et leur égalité ; car traduire, c’est donner dans une langue hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre, c’est créer de la réciprocité, de la rencontre, c’est faire humanité ensemble, c’est en quelque sorte imaginer une Babel heureuse. Amet Aït-Amouda rend compte de l'ouvrage dans le sommaire de septembre d'Acta fabula : "Souleymane Bachir Diagne célèbre le pluriel & l’égalité des langues"…

—

Sous le titre Approches pluridisciplinaires et postcoloniales de la traduction en Afrique, le 53e numéro de la revue Études littéraires africaines propose un dossier consacré à l’état de la traduction et des études autour de la traduction en Afrique à l’heure actuelle. Il est dirigé par Christine Le Quellec Cottier et Anaïs Stampfli dans le cadre des recherches menées par le Pôle pour les études africaines de l'Université de Lausanne.

—

Du 28 Octobre 2022 au 29 Octobre 2022 se tiendront à Berne les Septièmes Journées de la Société suisse d’études africaines (SSEA), qui visent à promouvoir les échanges entre chercheurs de tous niveaux ainsi qu’avec des acteurs de la société civile et artistique. Fabula vous invite à découvrir le détail du programme…