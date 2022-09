Artistes russes en Europe. Intimités créations exils (Paris)

PROGRAMME

Maison de la recherche, Sorbonne Nouvelle, Salle du Conseil

4 rue des Irlandais , Paris 5e

Jeudi 20 octobre 2022



9h30 –10h00 Accueil des participants

10h00 – 11h00 Mot d’ouverture par Ada Ackerman (CNRS/ THALIM) et Kateryna Lobodenko (Sorbonne Nouvelle/IRCAV)

Conférence inaugurale de Marina Maguidovitch (Université Herzen) : « Stratégies professionnelles des artistes plasticiens de l’émigration russe

en Europe. Une approche interdisciplinaire » (en russe)

11h15 – 11h30 Pause-café

11h30 – 13h00 Panel I. Place de l’intimité dans la création

Présidence : Ada Ackerman (CNRS/THALIM)

Olga Medvedkova (CNRS/ Centre André Chastel) : « Léon Bakst : l’amitié entre la nostalgie et le deuil »

Florent Delporte (Association Marina Tsvetaeva « Étoiles-Averse ») : « Les reflets de la vie intime et familiale dans la création poétique de Marina Tsvetaeva»

Cristelle Pattu-Koczorowski (Paris IV/Eur’Orbem) : « Oskar Rabine (1928-2018) : l’intimité comme condition du processus de création de l’artiste exilé »

13h00 – 14h30 Déjeuner



14h30 – 16h00 Panel II. Le Moi intime et le monde extérieur

Présidence : Olga Medvedkova (CNRS/ Centre André Chastel)

Margarita Sokolova (Paris VIII) : « Une rencontre des arts autour du corps fragile. L’histoire inachevée de la peinture de Marie Bashkirtseff Les Saintes femmes au tombeau du Christ (1884) »

Pavel Goloubev (Université de Pennsylvanie) : « L’érotisme dans l’art de Constantin Somov : les effets de l’exil » (en russe)

Sonia Gavory (Paris IV/Eur’Orbem) : « La création en exil des mises en scène théâtrales de Kirill Serebrennikov »

16h00 – 16h15 Pause-café

16h15 – 18h15 Panel III. Douleurs de l’exil

Présidence : Dzianis Kandakou (Université de Lozère) (sous réserves)

Léandre Lucas (Université de Lille) : « Alexandre Kouprine : l’intimité de l’ émigré russe dans le roman Jeannette »

TeresaManuela Lussone (Université de Bari Aldo Moro) : « L’exil intime d’Irène Némirovsky »

Alice Parutenco (Université Bordeaux Montaigne) : « La phénoménologie husserlienne comme exil intellectuel chez les philosophes russes Gustave Chpet (1879-1937) et Alekseï Losev (1893-1988). À l’appui des textes sur l’art du théâtre et de la musique »

18h30 Pot d’inauguration



Vendredi 21 octobre 2022



9h00 – 9h30 Accueil des participants

9h30 – 11h30 Panel IV. Chocs et appropriations

Présidence : Danilo Sannelli (Sorbonne Nouvelle/IRCAV)

Olivier Accarie-Pierson (Sorbonne Université/Centre d'histoire du XIXe siècle) : « Sous le regard de la police : figures d’artistes exilés et surveillés par la préfecture de police »

Massimiliano Mocchia di Coggiola (chercheur indépendant, critique d’art, Paris) : « Ivan Mosjoukine, “star” masculine du cinéma français »

pause

Kateryna Lobodenko (Sorbonne Nouvelle/IRCAV) : «Michel Linsky (1878 – 1942) et le cinéma français »

Nadiejda Lecomte (chercheuse indépendante, Bruxelles) : « La Belgique à travers l’œuvre des artistes de l’émigration russe (1919-1939) » (en russe)

11h30 – 11h45 Pause-café

11h45 – 13h00 Panel V. Destins à l’épreuve de la nostalgie

Présidence : Teresa Manuela Lussone (Université de Bari Aldo Moro) (sous réserves)

Valentine Meyer (ENS de Paris) : « Nadejda Tef (1872-1952) : le devenir de la langue littéraire russe en exil, ou l’exil comme poétique »

Sylvie Mamy (CNRS/IREMUS) : « Le grand chanteur russe Féodor Chaliapine et sa nostalgie de la Russie »

13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 15h30 Panel VI. Promotion et défense de la culture russe en exil

Présidence : Danilo Sannelli (Sorbonne Nouvelle/IRCAV)

Thomas Tisselin (CNRS/IREMUS) : « Les Éditions Russes de Musique à Paris »

Yousra-Sissi Baba (Paris IV/Université Saint-Joseph de Beyrouth) : « Les Ballets Russes, un pont indispensable entre civilisations »

15h30 – 15h45 Pause-café

15h45 – 16h45 Nikolaï Gorski (chercheur indépendant, photographe, Paris) : « Sur les traces des peintres Doboujinski à Paris » (projection de photographies commentée) (en russe)

16h45 – 17h00 Pause-café

17h00 – 18h00 Présentation de l’ouvrage Slavik, les Années Drugstore (éditions Norma, 2021) par son auteure Géraldine Cerf de Dudzeele

18h00 Clôture du colloque