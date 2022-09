Le séminaire "La métamophose des traces" se déroulera les jeudis selon le programme et le calendrier suivant :

29 septembre

Roland Huesca : Le corps, un abri de mots (Le récit et l’essai)



13 octobre

Georges Vigarello : Une histoire des lointains entre réel et imaginaire



17 novembre

Joseph Abram : Pierre-Louis Faloci. Le temps abstrait de l'espace



24 novembre

Marie Urban : Décomposer et recomposer à partir des traces de l’expérience



1er décembre

Anna Mirabella : La nature ré-enchantée dans le cinéma de Michelangelo Frammartino



8 décembre

Marie-Aimée Lebreton : Une brève histoire des phrases