Vivre avec son temps (ou pas)

Dans un essai paru le 7 septembre dernier chez Flammario sous le titre L'Impitoyable aujourd'hui, Emmanuelle Loyer livre un journal de lectures : en cheminant dans les grands romans de ces deux derniers siècles, en les faisant dialoguer avec les enseignements des sciences sociales, l'historienne interroge la façon dont les écrivains ont mis en scène le temps vécu. Cet essai – en organisant des rencontres, des relances, des ripostes et des contrepoints entre des romans et des réflexions, des notions, des concepts développés en sciences sociales – permet de repenser nos modes d’existence.

"Les grands textes de fiction inventent leur puissance de vérité propre, y compris historique. Ils figurent des formes et des savoirs du temps, une pensée de l’événement, de l’attente, du recyclage, de la disparition et de la perte ; ils enregistrent, parfois malgré eux, un nécessaire travail du négatif opposé au tropisme progressiste de notre modernité. Ils nous enjoignent non pas seulement de ralentir ou de tourner le dos au « Progrès » – déjà tout un programme ! –, mais bien de réviser nos cadres temporels eux-mêmes. Ce faisant, depuis la Révolution française, les écrivains interrogent affectivement ce que signifie « être contemporain » de son époque ; de quelle façon vivre – ou ne pas – vivre avec son temps."

