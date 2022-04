Adresse : Nanterre, Université Paris Nanterre, France

Andrei Minzetanu soutiendra son Habilitation à diriger des recherches



le mardi 14 juin 2022, à partir de 14h,



à l’université Paris Nanterre



Bâtiment B. Pierre Grappin, Salle B016, Paul Ricœur







Le dossier de synthèse



« Parcours de lecteurs : pratiques, représentations, normes »



portera sur Carnets de lecture, généalogie d’une pratique littéraire (Presses universitaires de Vincennes, 2016), La Lecture vertueuse (Circé, 2022), et sur l’ouvrage inédit : Le Courage de lire, Propositions pour l'intégration de la théorie littéraire au sein des sciences humaines et sociales







Le jury sera composé de



M. le Professeur Guillaume Peureux (Université Paris Nanterre), garant de l’habilitation,



et de Mesdames et Messieurs les Professeurs



Christine Noille (Sorbonne Université)



Tiphaine Samoyault (EHESS)



Jean-Louis Jeannelle (Sorbonne Université)



Pascal Engel (EHESS)



William Marx (Collège de France)