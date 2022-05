Adresse : Rouen, 190 rue Beauvoisine, Hôtel des sociétés savantes

Amis de Flaubert et de Maupassant

« L’année du bicentenaire : en guise de bilan »



Samedi 11 juin 2022, Hôtel des sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, Rouen





Matin

9h30. Yvan Leclerc, président des Amis de Flaubert et de Maupassant

Accueil et présentation



10h. Delphine Crocq, directrice de l’Office de tourisme de Rouen

Littérature et tourisme



10h30. Pause (vente de livres publiés à l’occasion de l’année Flaubert)



11h. Valérie Schmitt, chargée de projets édition, Normandie Livre & Lecture, et Stéphanie Carlier, responsable de la communication à Normandie Livre & Lecture

Éditer et lire Flaubert pendant l’année de la commémoration



11h30. Manon Quenehen, responsable lecture-écriture DAAC - Délégation académique à l’action culturelle, Académie de Rouen

Projets d’éducation artistique autour de Flaubert dans les classes



Après-midi



Nouvelles formes de médiation

Tables rondes. Modératrice : Christine Dejou, chef de projet « Flaubert 21 » à la Région Normandie



Table ronde 1

14h30. Lieux patrimoniaux

Canteleu (Annie Lebrun / Caroline Lizer), Ry (Comité Bovary : Claude Fournat), Lyons-la-Forêt (Ariane Dollfus), Blainville-Crevon (Jérôme Bénet)



Table ronde 2

15h30. Théâtre

Jean-Christophe Blondel (Divine Comédie, La Légende de saint Julien l’Hospitalier), Aurélie Dujarrier (Le Safran collectif, Le Château des cœurs et autres textes), Matthieu Farcy (lecture de La Tentation de saint Antoine et d’autres textes)



16h. Numérique

Stéphane Nappez (Baraque Valden, Bowary)





16h30. Télévision

Christian Clères (J’aime pas Flaubert ; Flaubert, c’est qui ?)