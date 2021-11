UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE



Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe (CRP19)



Séminaire annuel : « Poésie et Pensée »



La quatrième séance du séminaire « Poésie et pensée » se déroulera le JEUDI 25 NOVEMBRE 2021, à partir de 14h en salle 410 du site Censier de la Sorbonne Nouvelle (13 rue Santeuil, 75005 Paris).



Elle accueillera Guillaume ARTOUS-BOUVET (CERCC, ENS de Lyon) pour une entretien autour de son œuvre critique et poétique, et portant sur l’« Invention et exception du poème ».



L’entretien sera mené par Adrien CAVALLARO (Université Grenoble Alpes) et Anton HUREAUX (CRP19, Sorbonne nouvelle), avec le soutien d’Henri SCEPI (CRP19, Sorbonne nouvelle) et Andrea SCHELLINO (ITEM-Université Rome III).





Bibliographie indicative de Guillaume Artous-Bouvet

Essais

L’Exception littéraire, Paris, Belin, « L’Extrême Contemporain », 2012

L’Hermétique du sujet. Sartre, Proust, Rimbaud, Paris, Hermann, « Echanges littéraires », 2015

Inventio. Poésie et autorité, Paris, Hermann, « Echanges littéraires », 2019



Poésie

Prose Lancelot, suivi de Monologues de la forme et de Chant de Personne, Vareilles, La Rumeur libre, 2020

Tantris, Paris, Editions Tituli, 2021.



Présentation du séminaire



Contrairement à ce qu’une idée reçue voudrait affirmer, la poésie n’est ni étrangère ni hostile à la pensée, ainsi que pourraient l’attester de nombreux exemples empruntés à la tradition présocratique ; elle ne se confond pas non plus avec elle, en une espèce d’union primitive et naturelle, tant il est vrai que l’écriture poétique, originellement affiliée aux arts de la fiction et aux artifices de la rhétorique, ne répond qu’assez peu aux rigueurs de la démonstration et aux impératifs de la logique.



Le romantisme – allemand, et français – a tenté un dépassement des antagonismes binaires au fondement de la vieille querelle platonicienne (logos/muthos) ; il a ambitionné de forger une synthèse dynamique et proposé d’élever la poésie au rang d’une philosophie générale de la vie, confiant aux genres poétiques et au langage qui les irrigue le soin d’exposer et d’élucider les étapes d’une odyssée de la pensée, les moments constitutifs d’une aventure de l’esprit mêlé à l’ordre sensible de la nature. Naît ainsi une poésie pensive, méditative ou contemplative, qui s’attache tout autant à l’approche de la vérité, à l’exploration des formes du cosmos, qu’à l’inspection des figures secrètes de la pensée.



A l’heure où se développent et se distinguent des discursivités spécifiques, positives ou savantes – s’étendant des disciplines historiques à l’essor d’une psychologie nouvelle – le XIXe siècle invite à réévaluer les relations qu’entretiennent poésie et pensée sur fond de grandes mutations paradigmatiques. Existe-t-il une pensée résolument poétique, c’est-à-dire une façon propre au poème de penser poétiquement le monde et d’inviter à la pensée en dehors des voies balisées par les formations analytiques et conceptuelles ? Quelles sont les propriétés formelles, et quels les modes divers, de figuration, d’énonciation et plus largement de communication, d’un langage tout entier habité par un principe de substitution (métaphore) dont Aristote disait qu’il est une manière de pensée ?



Ces quelques questions préliminaires permettent de dresser un cadre de réflexion au centre duquel pourraient être problématisées – resituées et historicisées – deux catégories fondatrices dont les rapports de rivalité, de contamination ou de réciprocité décident à l’ère de la modernité des pratiques poétiques et de leurs visées pragmatiques et programmatiques. De Victor Hugo, qui dès 1822, rappelle que la poésie réside dans « les idées elles-mêmes », à Mallarmé qui affirme que le vers « rémunère philosophiquement le défaut des langues », se dessine une trajectoire dialectique qui emporte avec elle, du XIXe au XXe siècle, des articulations nodales telles que, entre autres, « poésie et philosophie », « imagination et raison », « expérience et vérité ».



Inauguré en 2019, le séminaire « Poésie et pensée » se propose de ressaisir ces questionnements à la faveur d’une réflexion collective, active et inventive.





Contact : antonhureaux@gmail.com



Responsables du séminaire :

Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes)

Henri Scepi (CRP19, Sorbonne nouvelle)

Andrea Schellino (ITEM-Université Rome III)