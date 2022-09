Adresse : Maison de l'Amérique latine. 217 Bd Saint-Germain, 75007 Paris

En cette première date de sa programmation 2022-2023, mardi 20 septembre, c'est avec une universitaire de renom que vous donne rendez-vous l'Institut du Tout-Monde : Carminella Biondi, Professeur émérite à l'Université de Bologne, a une place à part dans le domaine de l'histoire de l'esclavage colonial. Elle est l'auteur d'une œuvre qui fait autorité dans ce champ, avec des ouvrages qui font date pour une appréhension à la fois historique, philosophique et anthropologique de l'esclavage, surtout à l'approche des deux abolitions de 1794 et 1848. Citons notamment ses deux ouvrages les plus célèbres, Mon frère, tu es mon esclave ! Teorie schiaviste e dibattiti antropologico-razziali nel Settecento francese, Pise, Libreria Goliardica, 1973 ; Ces esclaves sont des hommes - Lotta abolizionista e letteratura negrofila nella Francia del Settecento, Pise, Libreria Goliardica, 1979. Ces dernières années, elle s'est illustrée notamment dans une importante anthologie, 1789 : les colonies ont la parole (dont le second tome est consacré aux questions de la traite et de l'esclavage), publiée aux Éditions L'Harmattan, dans la collection « Autrement Mêmes » dirigée par Roger Little.



C'est encore dans cette collection qu'elle a publié cette année les trois tomes d'une nouvelle et monumentale anthologie commentée, à propos du traitement des questions coloniales et relatives à la traite et à l'esclavage dans la presse pré-révolutionnaire française : Colonies, traite et esclavage des Noirs dans la presse à la veille de la Révolution, 1er janvier 1788 - 16 juin 1789. C'est cette dernière publication que nous présentera spécifiquement Carminella Biondi lors de cette séance, où nous l'interrogerons par ailleurs sur l'ensemble de ses travaux. Rappelons qu'elle est par ailleurs l'une des meilleures spécialistes italiennes de l'œuvre d'Édouard Glissant et qu'elle avait été la cheville ouvrière de la remise à l'écrivain du Doctorat Honoris Causa de l'Université de Bologne en 2004.

Séance présentée par Loïc Céry (ITM)