Volet 1 - Mercredi 3 novembre 2021



9h 30 Mot d’accueil et introduction



Session 1 - Culture populaire et transmission orale

Modératrice : Marlène Belly



10h Séverine Delahaye-Grelois, « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa » : contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’Or espagnol

11h Marc Clerivet, « Hé là-haut dans ces prés doux ». Une exploration de la notion de timbre adaptée à l’étude de la chanson populaire de transmission orale de langue française

11h30 Jean-Jacques Casteret, Entre oralité et écriture : les « deux corps » du Noël en Béarn

Session 2a - Sacré et profane

Modératrice : Karine Abiven



14h Nicolas Savoy, Le Noël au XVIe siècle : une reconstruction

14h30 Georges Escoffier, La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?

15h Clément Duyck, Parodie et prophétie : les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne Guyon à Lausanne (1750-1830)

Session 2b - Sacré et profane

Modératrice : Anne Piéjus



16h Solveig Lerat, La transmission de la tradition protestante dans les Musae Sioniae de M. Praetorius (1571-1621)

16h30 Nicolas Andlauer, La vilaine endimanchée : un paradigme de la contrafacture à la Renaissance

17h Fañch Thoraval, Stanze di passione. Intertextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (XVe-XVIesiècles)

Volet 1 - Jeudi 4 novembre 2021



Session 3 - Approches anthropologiques

Modérateur : Jean Vignes



9h Marlène Belly, L’air ne fait pas la chanson : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation

9h30 François Picard, « Chanter sur l’air de... ». Intertextualité et intermusicalité dans les genres musicaux

Session 4 - Figures d’auteurs

Modérateur : Bertrand Porot



10h30 Catherine Merle, Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical

11h Jean-François Heintzen, André Dusastré (1897-1960). L’un des derniers chansonniers ambulants… immortalisé par Détective

11h30 Sébastien Bost, Louis Aragon et Francis Jammes chantés sur le même timbre : « vous ne manquez pas d’air, monsieur Brassens ! »

Session 5a - Migrations génériques. Lyrique médiévale

Modératrice : Alice Tacaille



14h Anne Ibos-Auge, « Sur l’air de » : quelques aspects du répertoire des contrafacta dans la lyrique profane vernaculaire du XIIIe siècle

14h30 Stefano Milonia, Connecting Medieval Music : A Digital Approach to the Study of Contrafacta

Session 5b - Migrations génériques. XVIIIe-XIXe siècles

Modératrice : Judith le Blanc



15h30 Bertrand Porot, Le vaudeville comme paradigme compositionnel

16h Joann Elart, Boieldieu timbré : quand des airs d’opéras-comiques inspirent les vaudevillistes au XIXe siècle

16h30 Claude Dauphin, L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante

Volet 2 - Mardi 11 janvier 2022



9h30 Accueil. Synthèse du premier volet et perspectives

10h Présentation de la nouvelle base Trésor des Chansons Françaises (TCF) XVI-XVII

Session 6a - Chanter en temps de guerre

Modératrice : Adeline Lionetto



11h Anne Piejus, Conquêtes et prises de ville en chansons, XVIIe-XVIIIe siècles. De la métaphore sexuelle comme écriture de l’histoire

11h30 Éric Sauda, Réécriture de chansons au Front de la Grande Guerre

Session 6b - Chanter en temps de guerre. Seconde guerre mondiale

Modérateur : Benjamin Pintiaux



14h Marie-Hélène Benoit-Otis & Cécile Quesney, Résister « sur l’air de ». Les chansons d’« Yvonne du Cherche-Midi » dans les prisons françaises et allemandes (1941-1944)

14h30 Déborah Livet, Le folklore de la Résistance : chanter sur un air connu pendant l’Occupation

15h Élise Petit, « Les voix des Lager » : Fonctions et enjeux des répertoires parodiques dans la création musicale concentrationnaire

Session 7 - Cabarets

Modératrice : Raphaëlle Legrand



16h Michela Landi, Mélodies vagabondes : des chants saint-simoniens aux chansons du Chat noir

16h30 Nils Couturier, « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle

Volet 2 - Mercredi 12 janvier 2022



Session 8 - Chanter les combats

Modératrice : Judith le Blanc



9h Karine Abiven & Miriam Speyer, Vers à (ne pas) chanter : étude stylistique de quelques « tubes » du premier XVIIesiècle

9h30 Jonathan Thomas, À propos de quelques usages politiques du « Chanter sur… »

10h Raphaëlle Legrand, Vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de » : les Voix rebelles

Session 9a - Timbres et genres musicaux. Usages du vaudeville

Modérateur : Bertrand Porot



11h Julien Le Goff, La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1752)

11h30 Benjamin Pintiaux, Timbres et pots-pourris dans les spectacles du boulevard du Temple (1759-1800)

Session 9b - Timbres et genres musicaux à travers l’Europe

Modératrice : Séverine Delahaye-Grelois



14h Hugo Rodriguez, Connivence sociale et distance émotionnelle : la double fonction des timbres musicaux dans les revues théâtrales en Belgique au XIXe siècle

14h30 Pénélope Patrix, Le « fado choradinho » (« fado larmoyant ») : paroles, musique et timbre dans les premiers fados portugais au XIXe siècle

15h Tommaso Sabbatini, Airs connus et musique d’opérette dans la féérie parisienne après 1864

Session 9c - Timbres et genres musicaux. Goguettes

Modérateur : Romain Benini



16h Martine Groccia, Les goguettes au temps béni de la pandémie

16h30 « Mais c’est quoi une goguette ? » : table ronde sur les goguettes, échos de l’air du temps, animée par Judith le Blanc, avec Romain Benini, Annie Legouhy & Patrice Mercier