Les raisons de la haine. Histoire d'une passion dans la France du premier XVIIe siècle (1610-1659)

Yann Rodier

496 p.

28 €

ISBN: 979-10-267-0847-6

Diagnostiquer, décrypter et domestiquer les passions de l’âme, ce fut l’obsession des médecins, des lettrés, des théologiens, des hommes d’Eglise et d’Etat en ce premier XVIIe siècle. La hantise d’une reprise des guerres civiles, après un demi-siècle de déchirements, explique la naissance d’une science et d’une anthropologie nouvelles des passions. La haine est identifiée comme l’origine de la violence fratricide dans la cité. Capables de générer une émotion voire une haine publique, telle la xénophobie, les médias constituent un nouvel outil politique redoutable et redouté. Les Raisons de la haine examinent les sciences mécaniques et politiques des passions, leur usage, leur instrumentalisation et leur domestication et éclairent les rouages de cette fabrique publique de la haine.

