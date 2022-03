Présentation :



En France, la laïcité est l’objet de vifs débats dans lesquels différentes conceptions s’opposent. Mais le concept et le mot sont souvent confondus. Ainsi, dans des discours partisans, on cherche parfois à convaincre en se référant à l’histoire du mot laïcité, ou à son étymologie. Mais quelle est cette histoire et permet-elle de fonder la légitimité d’un concept ? Ce livre montre qu’au contraire, un fait sémantique doit s’apprécier dans le contexte historique, pragmatique et linguistique dans lequel il se produit. On y trouvera l’étude chronologique des formes lexicales qui ont précédé laïcité et celle des évolutions sémantiques du mot depuis son apparition. Ce travail est fondé sur l’analyse empirique de corpus de textes de différentes périodes et a permis une antidatation des mots laïcisme et laïcité. L’ouvrage retrace donc l’histoire passionnante d’un mot mais aussi l’histoire des mentalités. Il montre également la complexité des causes d’une évolution sémantique. Il éclaire enfin la diversité des emplois contemporains du mot.

Véronica Thiéry-Riboulot est membre du laboratoire STIH de Sorbonne Université.

