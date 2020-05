Une biographie de poètes : le cas des Browning

par Jean-Charles Perquin (Université Lyon 2)

La biographie d’Elizabeth Barrett Browning et de Robert Browning présente des difficultés qui dépassent de loin le problème de la biographie appliquée aux poètes, notamment à cause des passages obligés qui articulent les travaux biographiques qui les ont concernés jusqu’à aujourd’hui : tout d’abord, il y a la nature pour ainsi dire narratogénique de certains épisodes, à commencer par l’histoire d’amour légendaire des Browning, interdite par le père d’Elizabeth et constamment menacée par la mystérieuse maladie qui affectait la poète ; mais il y a également les trois premières décennies de la carrière littéraire de Robert, durant lesquelles ce dernier devait péniblement se faire accepter et reconnaître par une critique hostile. De facto, ce narratogénisme en venait à couvrir d’autres moments et d’autres structures par ce que l’on pourrait qualifier de scotomes biographiques. C’est ainsi que l’articulation de la vie des deux époux célèbres de la poésie victorienne, loin de les éclairer simplement l’une par l’autre, risquait de transformer le récit de leur vie de poètes en véritable gageure.

