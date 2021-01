"Sourcebook for the 2021 Agrégation de lettres modernes"

La revue Nineteenth-Century French Studies publie depuis 1972 articles et comptes rendus consacrés à la littérature; certains d’entre eux portent sur l’ouvrage du dix-neuvième siècle au programme du concours externe de l’agrégation.

Cette année, la revue a préparé des liens d’accès aux ressources dédiées à Mauprat de George Sand, au programme de l’agrégation de lettres modernes 2021. Grâce à l’option « Register and Read », de nombreux documents sont disponibles hors abonnement JSTOR. Une lecture en ligne gratuite de trois nouveaux articles tous les quinze jours est désormais possible.

De plus amples informations se trouvent à l’adresse suivante: https://www.ncfs-journal.org/agregation



Seth Whidden, Editor

Annick Ettlin, François Proulx, Claire White, Associate Editors

Anne O’Neil-Henry, Pratima Prasad, Book Review Coeditors

SOMMAIRE

Mauprat by George Sand: A Sourcebook for the 2021 Agrégation de lettres modernes

ARTICLES

“De J. Sand à George Sand: Rose et blanche de Sand et Sandeau et leur descendance,” by Tatiana Greene. Volume 4, Number. 3, A Conversation in the Discipline, Spring 1976, pp. 169–82. Abstract and link.

“Mauprat ou la Belle et la Bête,” by Yvette Bozon-Scalzitti. Volume 10, Numbers 1–2, Fall–Winter 1981–82, pp. 1–16. Abstract and link.

“George Sand et l’éducation,” by Georges Lubin. Volume 4, Number 4, Summer 1976, pp. 450–68. Abstract and link.

Mauprat is also mentioned in:

“Rachel et les auteurs “modernes’,” by Sylvie Chevalley. Volume 18, Numbers 3–4, Le siècle inépuisable: mélanges offerts à Fernande Bassan, Spring–Summer 1990, pp. 396-407. Abstract and link.

“Cheating at Narrating: Back to Mérimée’s ‘La Partie de trictrac’,” by Peter W. M. Cogman. Volume 26, Numbers 1–2, Fall–Winter 1997–98, pp. 80–90. Abstract and link.

“Tough Love, Hard Bargains: Rape and Coercion in Balzac,” by Andrew J. Counter. Volume 36, Number 1, Fall 2007, pp. 61–71. Abstract and link.

BOOK REVIEWS

Anselmini, Julie, ed. Dumas critique. Reviewed by Nicolas Gauthier. Review on journal website.

Mallia, Marilyn. Présence du roman gothique anglais dans les premiers romans de George Sand. Reviewed by Ying Wang. Review on journal website.

Mauprat is also mentioned in:



Michèle Hecquet, Lecture de Mauprat de George Sand. Reviewed by Thelma Jurgrau. Volume 20, Numbers 1–2, Fall–Winter 1991–92, pp. 232–34. Review on JSTOR.

George Sand, Simon. Lettres d’un voyageur. Édition critique par Catherine Mariette-Clot et Suzel Esquier. Œuvres Complètes 1836–1837. Sous la direction de Béatrice Didier. Reviewed by Christina Kkona. Volume 39, nos. 3–4, Spring–Summer 2011, pp. 369–71. Review on Project Muse | Review on JSTOR

Janet Hiddleston, Indiana; Mauprat. AND George Sand and Autobiography. Reviewed by Hope Christiansen. Volume 30, Numbers 3–4, Spring–Summer 2002, pp. 418–20. Review on Project Muse | Review on JSTOR.