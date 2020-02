Small Stories : un nouveau paradigme pour les recherches sur le récit,

sous la direction de Sylvie Patron

Hermann, collection "Cahier Textuel", 2020.

EAN13 : 9791037002877.

Paru le 22/01/2020

32 p.

Le concept de small stories a été introduit dans la discussion scientifique par Michael Bamberg et Alexandra Georgakopoulou. Il désigne « un ensemble d’activités narratives sous-représentées, comme les récits d’événements en cours, d’événements futurs et hypothétiques, d’événements partagés (connus), mais aussi les allusions à des récits, les récits différés ou encore les refus de raconter ». Le but de la small stories researchest de déplacer l’attention, auparavant centrée sur les récits de soi, récits longs, pris en charge par un narrateur unique, consacrés à des événements passés non partagés, vers les récits courts et fragmentés que l’on trouve dans les environnements interactionnels de tous les jours.

Cet ouvrage vise à présenter au public français les principaux développements de la small stories researchet à encourager la collaboration entre les chercheurs français et anglo-saxons, de même qu’entre les chercheurs de différentes disciplines.

Sylvie Patron est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en langue et littérature françaises à l’Université Paris Diderot. Ses recherches actuelles portent sur l’histoire et l’épistémologie de la théorie littéraire, notamment dans le domaine de la théorie du récit. Elle est vice-présidente de l’International Society for the Study of Narrative.