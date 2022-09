Depuis le début de l'été, Hervé Joubert-Laurencin accompagne sur en-attendant-nadeau.fr les publications du Centenaire de Pier Paolo Pasolini. Une série en quatre épisodes affichée à cette belle enseigne : Siamo tutti pasoliniani !

Premier épisode: Pasolini et Fellini (sur Anne-Violaine Houcke, L’Antiquité n’a jamais existé. Fellini et Pasolini archéologues). Le second : Pasolini, le craquement de la langue (sur Biagio Marin et Pier Paolo Pasolini, Une amitié poétique et Silvana Cirilo, Roberto Chiesi, Jean Gili, Piero Spila (dir.), Tout sur Pasolini). Le troisième : Pour ou contre Pasolini (sur Virilio Fantuzzi in Pasolini. Gli scritti della Civiltà cattolica, Walter Siti, Qunindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini et Dacia Maraini, Caro Pier Paolo). Et le quatrième et dernier : Pasolini épistolier (sur le volume de 1 258 lettres édité par Nico Naldini et Antonella Giordano).