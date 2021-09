Université Paris Nanterre

La rentrée du CRILUS - Centre de recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone est marquée par le lancement de deux livres qui lancent également deux collections:

• « La langue portugaise en cultures » aux Presses universitaires de Paris Nanterre

• « Mondes de langue Portugaise », Éditions P.I.E. Peter Lang - Bruxelles: Mondes de langue portugaise (peterlang.com)

Les deux collections permettent de concrétiser la volonté du CRILUS d’aborder les divers domaines culturels en lien avec la langue portugaise sans restriction thématique, géographique ou temporelle. La langue est ici conçue comme espace de déconstruction, propice à une réflexion élargie sur les mobilités spatio-temporelles, les porosités, les échanges et les communications dans un large horizon thématique et disciplinaire. A partir des questions de la mémoire post postcoloniale et post-dictatoriale, sont mises en perspective des thématiques abordant les représentations du corps physique et social, la migration ainsi que les nouvelles approches de pédagogie et d’enseignement.



Les deux livres lançant respectivement les collections viennent confirmer la l’objectif de valoriser l’interdisciplinarité pour une compréhension globale des phénomènes culturels, ils seront présentés par Margarida Calafate Ribeiro (université de Coimbra), Roberto Vecchi (université de Bologne), José Rui teixeira (université Catholique de Porto):

VOIR / REVOIR, Revenir sur les traces, définir le présent : la péninsule Ibérique après les dictatures [Graça Dos Santos, José Manuel Esteves, Lina Iglesias, Gonçalo Plácido Cordeiro (dir.)]. Presses universitaires de Paris Nanterre.

O Poeta-Teólogo Revisitações literárias do imaginário bíblico em alguma poesia portuguesa do século XX [Gonçalo Plácido Cordeiro]

le 23 septembre 2021 à 15h00

